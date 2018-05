Kun koira hyökkää, taustalla voi olla monenlaisia syitä: "Jos koira on vahva, pitää omistajan ymmärtää, mitä hänellä on käsissään"

Kouluttaja Elli Kinnunen sanoo, että vahvan koiran omistajan on tajuttava, mitä hänellä on käsissään ja miten sitä on käsiteltävä.