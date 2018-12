Kun reseptien väärentämisestä tuli mahdotonta, kovenivat otteet – apteekkeja ryöstetty vuodessa enemmän kuin kolmena edellisvuonna yhteensä

Apteekkiryöstöt ovat lisääntyneet sen jälkeen, kun lääkkeiden saaminen reseptejä väärentämällä ei ole enää onnistunut lääkemääräysten muututtua sähköisiksi. Tänä vuonna joulukuun alkuun mennessä poliisin tietoon oli tullut koko maassa 31 apteekkeihin kohdistunutta ryöstöä tai ryöstön yritystä, mikä on enemmän kuin kolmena aiempana vuonna yhteensä.

Ryöstörikosten ohella apteekkeihin tehdään lääkkeiden toivossa myös murtovarkauksia, mutta niiden määrä on pysynyt viime vuodet liki samalla tasolla. Tänä vuonna joulukuun alkuun mennessä varkauksia ja törkeitä varkauksia tuli poliisin tietoon 77.

Sen sijaan reseptiväärennökset ovat jääneet historiaan. Ennen sähköisiä reseptejä lääkkeiden väärinkäyttäjät tehtailivat reseptiväärennöksiä kasvavalla tahdilla. Vielä reilut kymmenen vuotta sitten Apteekkariliiton tietoon tulleiden väärennysten määrä oli vuosittain lähes 1 500. Sähköinen resepti otettiin käyttöön vaiheittain siten, että ensimmäinen resepti kirjoitettiin sähköisenä 2010 ja pakolliseksi se tuli kaikissa apteekeissa viime vuoden alusta.

Apteekkariliiton mukaan muuttunut tilanne on lisännyt turvattomuutta apteekeissa. Liitto on järjestänyt jäsenapteekeilleen turvallisuuskoulutusta ja tiedossa on myös, että monet yritykset ovat lisänneet esimerkiksi murtosuojausta.

Keski-Suomessa on kahden viime vuoden aikana tapahtunut kymmenkunta rikosta, joissa apteekki on joko ryöstetty tai liikkeeseen on murtauduttu. Murrot on tehty tavallisimmin etäämmällä maakunnassa yöaikaan. Ryöstöt ovat sen sijaan sijoittuneet pääasiassa Jyväskylään.

– Tyypillisesti tarkoituksena on saada huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä tai vahvoja kipulääkkeitä. Murroissa aineita on viety jopa säkkikaupalla, joten niitä on varmasti ollut menossa levitykseen. Ryöstöissä asialla on usein käyttäjä, joka hakee juuri sillä hetkellä tarvitsemiaan aineita, rikoskomisario Ari Rutanen Sisä-Suomen poliisista luonnehtii.

Ryöstöt on tehty väkivallalla uhkaamalla, mutta väkivaltaa ei ole käytetty ja loukkaantumisilta on vältytty.

Jyväskylän Uuden Apteekin apteekkari Harri Ovaskainen kertoo asetelman muuttumiseen kiinnitetyn alalla huomiota.

– Tilanne muuttui kolmisen vuotta sitten, kun reseptien väärentäminen tuli mahdottomaksi. Joillakin paikkakunnilla, esimerkiksi Oulussa, ryöstöt ovat nousseet ilmiöksi asti, Ovaskainen tietää.

Oulussa on kuluvan vuoden aikana tapahtunut peräti 15 apteekkiryöstöä. Kaikissa tekijät on saatu kiinni. Ilmiö on johtanut muun muassa vartioinnin ja turvajärjestelyjen lisäämiseen.

Ovaskaisen apteekki sijaitsee Jyväskylän keskustassa kauppakeskuksen yhteydessä, minkä apteekkari kokee osaltaan luoneen turvaa. Myös monissa apteekeissa käytössä olevien lääkkeitä varastoivien ja keräilevien robottien Ovaskainen uskoo vaikuttavan turvallisuutta lisäävästi. Robotti toimii aikalukkoon rinnastettavasti, ja lääkkeiden saamisessa on tietty viive.

Päihdeongelmat ovat Ovaskaisen havainnon mukaan lisääntyneet Jyväskylässä, mikä näkyy myös apteekin arjessa ei pelkästään rikoksina, mutta myös laillisten lääkkeiden väärinkäyttäjiksi epäiltyjen asiakkaiden entistä levottomampana käytöksenä.

– Lääkärit määräävät tiettyjä lääkkeitä annettaviksi pieniä määriä kerrallaan ennalta sovituin määrävälein. Rajaukset eivät aina asiakkaita miellytä, mutta olemme tottuneet olemaan ihmisten kanssa tekemisissä ja asiat hoituvat usein puhumalla, hän sanoo.