Kun tubettaja muuttaa vuodeksi Helsingistä Sodankylään, panoksena on myös kunnan elinvoima – "Olemme Sodankylän kanssa vähän niin kuin kihloissa"

Muuttoliike suuntautuu useimmin maalta kaupunkiin kuin toisin päin. Kaupunkilaista Fernándezien perhettä kiinnosti kuitenkin oppia, miten maalla ja Lapissa eletään, joten tubettaja Inari Fernández, 38, päätti vuoden alussa alkaa etsiä lappilaista kuntaa, joka haluaisi tehdä helsinkiläisen Youtube-perheen kanssa yhteistyötä.

Sodankylän kuntaa kiinnosti tubettajan ajatus vaihtovuodesta Lapissa, ja nyt Fernándezien perheen lapset Ronja ja Lucia aloittavat koulun sodankyläläisessä kyläkoulussa. Ronja menee luokalle, jolla kolmas-, viides- ja kuudesluokkalaiset opiskelevat yhdessä. Kylällä nelosluokkalaisia on sen verran, että vuosikerta on saanut oman luokkansa. Lucia aloittaa esikoulussa.

Brändäys yhdistetään usein yritysmaailmaan eikä kuntiin, mutta viime aikoina myös kunnat ovat ryhtyneet luomaan mielikuvia, joilla ihmisiä yritetään saada kiinnostumaan kunnista. Tällä viikolla vuodeksi Sodankylään muuttanut Fernández on tehnyt Äidin puheenvuoro -kanavallaan yritysyhteistyötä, mutta kuntamarkkinointi on hänen tapauksessaan kokonaisvaltaisempaa.

– Me hengitetään Sodankylää 24/7. Ei näin pitkää ja intensiivistä yhteistyötä ole koskaan ollut Suomessa. Olemme Sodankylän kanssa vähän niin kuin kihloissa, Fernández sanoo STT:lle.

Fernández tekee Sodankylästä videoita Youtube-kanavalleen ainakin kerran viikossa ja Instagramiin sisältöä on luvassa useammin. Lisäksi hän kirjoittaa blogia kerran viikossa.

Helsingissä perhe on elänyt ruuhkavuosiarkea kerrostalokolmiossa. Uudelta asuinpaikalta perhe etsii yhdessäoloa ja luonnon läheisyyttä.

– Jokainen meistä toistelee, asutaanko me täällä oikeasti. Meillä on oma talo, oma piha ja oma sauna, Fernández kuvailee perheen tunnelmia uudesta kodista.

Fernández ei itsensä takia jännitä juurikaan perheen suurta elämänmuutosta, jonka hän taltioi Youtubeen kymmenille tuhansille seuraajilleen. Perheen vanhempi tytär on erityisesti jännittänyt muuttoa toiselle puolelle maata.

– Lapset eivät yhtään tiedä, mitä odottaa. Niitä mietityttää eniten ystävät.

"Me kilpaillaan koko Suomen kuntien kanssa työvoimasta"

Sodankylän kunnassa päätös rahoituksesta vaihtovuodelle tehtiin kunnanhallituksessa. Aluksi tubettajan 2 500 euron kuukausipalkkio aiheutti joissakin kuntalaisissa kysymyksiä. Sodankylän kunnan viestintäpäällikkö Minna Seppälä kertoo, että jotkut kuntalaiset pohtivat, voisiko rahalla palkata vaikka lähihoitajan. Seppälä korostaa, että raha ei ole pois hoidosta, vaan budjetti löytyi kunnan elinkeino- ja kehittämisrahastosta.

– Me kilpaillaan koko Suomen kuntien kanssa työvoimasta. Tällä projektilla voidaan iskostaa ihmisten mieleen, että Sodankylä on rohkea, utelias ja positiivinen kunta, ja joku valitsee tulla tänne, Seppälä sanoo.

Tubettaja Inari Fernándezin mielestä soraäänet kuuluvat asiaan, kun ollaan tekemässä jotain uutta.

Myös Seinäjoella kuului soraääniä Taivastelija-markkinointikampanjan yli 8 000 euron palkkiosta. Kaupungin markkinointipäällikkö Anu Männikkö näkee, että kuntien on pakko panostaa markkinointiin.

– Suomalaiset kunnat ja kaupungit kilpailevat asukkaista, yrityksistä ja investoinneista, työvoimasta ja matkailijoista. Vain erottumalla positiivisesti voidaan päästä niille valintalistoille, joissa päätökset tehdään, Männikkö sanoo.

Hänestä markkinoinnilla kuntiin voidaan luoda myös uskoa tulevaisuuteen.

Seinäjoelle kampanjavideoita on ollut tekemässä Youtuben Ikilomalla-kanavan Thomas Halloran. Pirkanmaan Sastamala turvautui entiseen kuntalaiseen, tubettaja Vinkareeseen eli Ville Kankareeseen.

– Tiedän, että tämä jakaa mielipiteitä, mutta minusta kunnat kilpailevat siinä missä yrityksetkin. Asiakkuuksien saaminen on vain monesti monin kerroin vaikeampaa kuin yrityspuolella, kuntien tuotteet kun ovat pääsääntöisesti asuminen ja yritysten sijoittuminen eli asioita, jotka vaativat yleensä isoja päätöksiä, Sastamalan viestintäpäällikkö Johanna Kurkikangas sanoo.

– Ei muita palveluitakaan tarvita, jollei niillä ole käyttäjiä, Seinäjoen Männikkö kiteyttää.

Kahvimerkkiä on helpompi vaihtaa kuin asuinpaikkaa

Männikön mukaan kuntamarkkinoinnilla voidaan vastata mielikuvien parantamisen lisäksi myös aitoihin ongelmiin. Seinäjoella Taivastelija-kampanja lähti alueen yritysten työvoimapulasta, josta Sodankylässäkin kärsitään.

Inari Fernández oli yhteistyökuntaa etsiessään myös samoilla jäljillä. Viimetalvisella matkallaan Lappiin Fernández oli selvittänyt, että alueella monet muut kunnat kuin Rovaniemi ovat muuttotappiokuntia, eli kunnista muuttaa väkeä pois enemmän kuin niihin asettuu ihmisiä asumaan.

Männikkö tuo esiin, että kuntamarkkinoissa tulokset näkyvät usein viiveellä. Markkinoinnin tuloksia ei myöskään pysty samalla tavalla mittaamaan kuin vaikka tuotetta, jota ostetaan tietyn verran.

– Mielikuvat eteläpohjalaisista puukkojunkkareista muuttuvat hitaasti, mutta varmasti, Männikkö toteaa.

Kuntapuolella uskotaan, että vahvat mielikuvat vaikuttavat myös kunnan elinvoimaisuuteen. Sastamalan Kurkikankaasta kunnilla on myös iso vastuu brändistä.

– Kahvimerkkiä on huomattavasti helpompi kokeilla ja vaihtaa kuin asuinpaikkaa, Kurkikangas sanoo.

Ikävät tunteet kuuluvat asiaan

Usein kunnat ja kaupungit etsivät sosiaalisen median vaikuttajia toteuttamaan tempauksia ja projekteja. Tubettaja Inarin ja Sodankylän kunnan tarina lähti kuitenkin Fernándezien halusta muuttaa Lappiin.

– Tärkeää on aito kiinnostus kohteeseen. Kun vertaa kuntiin, jotka itse järkkäävät kampanjoita, Sodankylällä on vaikuttajasta lähtöisin oleva idea, eikä markkinointi- ja viestintätoimiston juttu. Tämä on täysin minun kanavalleni konseptoima sarja sekä yhteistyö, ja me olemme Sodankylän kanssa yhdessä mietitty, mitä kunnasta halutaan näyttää.

Fernández korostaa, että koko Äidin puheenvuoro -kanavan tarkoitus on näyttää iloja ja suruja eikä kiillotettua pintaa. Sama koskee vaihtovuotta Sodankylässä.

– Jokainen ihminen tietää, että kun muuttaa toiselle paikkakunnalle, elämään kuuluu myös ikävän tunteita, ja ajatuksia, että voi ei, oliko tämä suurin virhe. Niiden pitää olla siellä mukana, muuten tämä ei ole aitoa.

Tubettaja Thomas Halloran mainitsee myös aitouden. Halloran tekee vaimonsa Titan kanssa Ikilomalla-kanavaa, jolle viime kesänä liittyi nyt vuodenikäinen Isla. Alun perin Youtube-pariskunta teki videoita lähes 16 kuukautta kestäneeltä maailmanmatkaltaan. Nyt kotkalaiset Halloranit ovat matkustaneet lähiseudulla ja tehneet yhteistyötä Kymenlaakson kuntien ja Seinäjoen kanssa.

Thomas Halloran ei tiennyt mitään Seinäjoesta, kun hän vastasi kunnan ilmoitukseen, jossa etsittiin kymmeneksi päiväksi taivastelijaa tekemään videoita kunnasta.

Yrittäjä ja tubettaja mainitsee usein samaistuttavan sisällön. Siinä on hänen mielestään tubettamisen ja onnistuneen kuntayhteistyön avain.