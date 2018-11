Kunnanjohtaja Laukaan miinusbudjetista: "Asia ei parane syömällä vähemmän, vaan tienaamalla enemmän"

Laukaan ensi vuoden talousarvio on yhä 1,9 miljoonaa euroa miinuksella, vaikka tilikauden tulosta onnistuttiin petraamaan kuukauden valmistelun aikana 900 000 eurolla.

– Alijäämä johtuu lyhyesti sanottuna siitä, että syömme enemmän kuin tienaamme ja asia ei parane enää syömällä vähemmän, vaan tienaamalla enemmän. Taustalla vaikuttavat myös verotulot, joiden emme voi olettaa kasvavan kuten parhaimpina vuosina, kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä totesi maanantaina, jolloin kunnanhallitus hyväksyi osaltaan talousarvion yhdellä määrärahamuutoksella.

Yhtä ”tyhjää” äänestänyttä lukuun ottamatta kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Harri Hokkasen (kesk.) esityksen yksityistieavustusten pitämisestä ensi vuonna kuluvan vuoden tasolla eli 160 000 eurossa. Kustannusvaikutusta ei ole, koska samalla vesihuoltoavustuksia vähennettiin 20 000 euroa ja vesistöjen kunnostusavustuksia 10 000 euroa.

Valmistelussa syntynyt 900 000 euron tulosparannus johtuu siitä, että käyttötalouden toimintatuotot ovat kasvaneet noin 100 000 euroa ja toimintakulut puolestaan laskeneet noin 800 000 euroa.

Perusturvan toimintakate petraantui 0,2 Me:lla, kun kunta vähentää lastensuojelun ja vanhuspalveluiden ostopalveluja. Sivistyspalveluiden toimintakatteen noin 0,5 Me:n kohentuminen johtuu tulojen kasvun lisäksi muun muassa siitä, että tuntikehystä leikataan 5–6-luokilla. Tämä on mahdollista, sillä Laukaa on tarjonnut opetusta yli lakisääteisen minimin.

– Tietyissä 5–6-luokkien aineissa vähennys tarkoittaa yhtä opetustuntia viikossa, Kiiskilä tarkensi.

Vuosikatteeksi muodostuu 4,1 miljoonaa euroa. Vuosikate on tärkeä talouden mittari, sillä se on rahaa, joka jää juoksevien menojen jälkeen käytettäväksi muun muassa investointeihin ja lainojen lyhennyksiin.

Jotta kunnan talous olisi tasapainossa, pitäisi vuosikatteen kattaa poistot 100-prosenttisesti. Laukaassa vuosikate kattaa ensi vuonna poistot 68-prosenttisesti. Kunnan talous on jälleen tasapainossa vuonna 2020. Miten tässä onnistutaan?

– Tuotamme palvelut erittäin tehokkaasti, mutta tulopuolella on petrattavaa. Eli lisää elinvoimaa on saatava ja se tarkoittaa uusia asukkaita, yrittäjyyttä ja työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja.

Kunnan käyttötalouden menot kasvavat ensi vuonna 2,4 miljoonalla 104,9 miljoonaan euroon. Kulut laskevat konsernihallinnossa (-0,2 Me) ja perusturvapalveluissa (-1,0 Me). Kulut kasvavat sivistyspalveluissa (+ 1,5 Me) ja teknisissä palveluissa (+ 0,7 Me).

Kunnan yhteenlasketut toimintatuotot pienenevät 1,1 miljoonaa euroa (-4,0 prosenttia) kuluvasta vuodesta. Eniten toimintatuotot pienevät perusturvapaleluissa, 1,1 miljoonaa euroa, johtuen pääosin perheryhmäkodin lakkauttamisesta tämän vuoden aikana.

Nettoinvestoinnit ovat 9,4 miljoonaa euroa. Suurimmat talohankkeet ovat Vihtavuoren koulukeskuksen aloittaminen (3,5 Me) ja Koulunmäen koulukeskushankkeen 1. vaiheen aloitus (kiinteistöleasing, yhteensä 11,0 Me).

Leppäveden liikuntapuiston rakentaminen alkaa kunnan ja yksityisten sijoittajien yhteistyönä. Kunta rakennuttaa ensi vuonna tekonurmikentän, kaukalon sekä voimaharjoittelualueen 0,65 miljoonalla eurolla.

Kunta velkaantuu ensi vuonna 4,5 miljoonaa euroa ja lainakanta on vuoden lopussa 94,4 miljoonaa euroa eli 4 937 euroa asukasta kohden. Lainakantaan sisältyy myös Laukaan Vuokrakodeille välitetty laina, jonka määrä on ensi vuoden lopussa 6,7 miljoonaa euroa.

Kunnan lainakannan odotetaan kasvavan vuoteen 2021 mennessä noin 105 miljoonaan euroon, minkä jälkeen investointitaso laskee huomattavasti ja lainamäärä kääntyy laskuun.

Valtuusto päättää budjetista 3. joulukuuta.