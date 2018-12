Kunnasta laitteet, yritys tilat – ikäihmisten kuntosali vetää väkeä Soivakassa Toivakassa

Mahdollisimman hyvä lihaskunto on oleellinen osa ikäihmisten toimintakyvyn säilyttämistä. Toivakassa ennaltaehkäisevä hoito on ollut viime vuosina entistä suuremmassa roolissa, ja tämä on huomioitu esimerkiksi vanhuspalveluiden fysioterapeutin toimenkuvassa.

Viimeisin panostus tehtiin tänä syksynä, kun ikäihmisiä varten suunniteltu kuntosali Topakka avattiin Esperin Hoivakoti Soivakassa.

– Kunta oli saanut ikäihmisten hyvinvointiin korvamerkittyä perintörahaa, ja se päätettiin käyttää kuntosalilaitteiden hankkimiseen, kertoo vanhuspalveluiden fysioterapeuttina toiminut Iida Peltonen.

– Sopivaa sijoituspaikkaa etsittiin kunnan tiloista viime keväänä, mutta kun sellaista ei löytynyt, käännyimme Soivakan puoleen.

Soivakan yksikönpäällikkö Päivi Pitko löysi paikan nopeasti.

– Täällä oli iso aula tyhjillään, ja ryhdyimme suunnittelemaan kuntosalia siihen, Pitko kertoo.

Avajaisiin odoteltiin tulevan 20–30 vierasta, mutta heitä olikin 70–80.

Soivakka on Esperi Caren yksityinen hoivakoti, mutta yritys ja Toivakan kunta saivat sovittua asiat sujuvasti.

– Me annoimme tilan ja kunta hankki laitteet, Pitko kertoo.

Muutamia ongelmia piti kuitenkin ratkaista, sillä Soivakassa on muistiyksikkö ja ulko-ovet pidetään aina lukittuina. Piti siis hankkia kaikissa suhteissa turvalliset laitteet ja miettiä, miten ulkopuoliset asiakkaat pääsevät kuntosalin vapaavuoroille.

– Mitään ongelmia ei ole ollut, Pitko sanoo.

– Sisään pääsee soittamalla ovikelloa.

Asiakkaat ovat pääosin toivakkalaisia ikäihmisiä, mutta jokunen työikäinenkin on joukossa nähty. Monet ovat talon asiakkaiden omaisia, jotka käyvät kuntoilemassa samalla, kun tapaavat hoidossa olevia omaisiaan.

– Myös Soivakan kuntoutusasiakkaat ovat pystyneet hyödyntämään kuntosalia.

Avajaisten jälkeen kuntosaliin pääsi aluksi kaksi kertaa viikossa, mutta suosion myötä päätettiin lisätä vielä kolmas avoin vuoro.

Peltonen kertoo käyneensä alkuvaiheessa monta viikkoa neuvomassa ja ohjaamassa kuntosalin käyttäjiä.

– Kuntosalissa on viisi laitetta, ja kaikki ovat erittäin helppokäyttöisiä, Peltonen sanoo.

– Ne ovat myös kaikille turvallisia.

Peltosen siirtyessä toisiin tehtäviin, ottaa Kati Koro hoitoonsa vanhuspalvelun fysioterapeutin tehtävät. Myös hän aikoo vierailla kuntosalissa usein.

Viime viikon keskiviikkona Koro pääsi neuvomaan Toini Aarrelampea.

– Usein ikäihmiset käyttävät vähän turhan pieniä vastuksia, Koro sanoo.

Aarrelampi kertoo käyvänsä salilla aina, kun siihen on pienikin mahdollisuus.

– Tähän mennessä olen ollut melkein joka vuorolla, Aarrelampi sanoo.

– Käytän kaikkia muita laitteita paitsi monitoimitaljaa. Se on minulle liian monimutkainen.

Toivakan koulukeskuksessa on myös yleinen kuntosali, mutta siellä Aarrelampi ei käy.

– Siellä on vähän liian kova meininki, Aarrelampi arvioi.