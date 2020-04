Kunnat moittivat lakiesitystä kriisivalmiuteen tehtävistä muutoksista – "Aiheuttaisi päällekkäistä työtä ja lisäisi kustannuksia"

Suomen suurimpien kaupunkien johtajat moittivat kärjekkäästi esitystä, jolla pyritään määrittelemään nykyistä paremmin koordinaatiovastuu koronaepidemian kaltaisissa häiriötilanteissa. 21 kaupunginjohtajaa katsoo julkilausumassaan, että esitystä ei pidä viedä eteenpäin.

Esityksen valmistelijana toiminut virkamies arvelee, että lakiesityksen sisältö on ymmärretty väärin.

Kaupunginjohtajien mielestä esitys ei paranna vaan pikemminkin heikentää mahdollisuuksia johtaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä muita kriittisiä palveluja poikkeusoloissa. Kaupunkien johtajat eivät pidä järkevänä ajatusta, että sairaanhoitopiireille, joissa on yliopistollinen sairaala, annettaisiin tehtäväksi yhteisen valmiussuunnittelun johtaminen ja yhteensovittaminen sekä ajantasaisen tilannekuvan ylläpitäminen.

– Lakiesitys rikkoisi toteutuessaan nykyiset, hyvin toimivat rakenteet, aiheuttaisi päällekkäistä työtä ja lisäisi kustannuksia, tiedotteessa sanotaan.

"Esitystä on tarpeen muokata"

Esityksen valmistelijana toiminut hallitusneuvos Anne Ilkka sosiaali- ja terveysministeriöstä toteaa, että useat lausunnonantajat näyttävät virheellisesti ymmärtäneen, että esityksellä halutaan siirtää kaikenlainen päätösvalta ja järjestämisvastuu yliopistosairaaloiden muodostamalle viidelle erityisvastuualueelle.

– Esitystä on tarpeen lausuntokierroksen palautteen perusteella muokata, hän myöntää STT:lle.

Vantaan kaupunginjohtajan Ritva Viljasen mukaan esityksessä kyllä todetaan selvästi, että sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen johtamis- ja järjestämisvastuu siirtyisi häiriö- ja poikkeustilanteissa sairaanhoitopiireille.

– Sitten ei pidä kirjoittaa niin. Se on valmisteltu sitten hutiloiden, hän sanoo STT:lle.

Viljasen mukaan niiden, jotka normaalistikin johtavat toimintaa, tulee olla johtovastuussa myös kriisitilanteissa.

Palautetta esityksestä ovat antaneet useat kunnat ja sairaanhoitopiirit. Lausuntoaika päättyi eilen.

Koronakriisi paljasti epätasaisen varautumisen

Esityksen mukaan jokaisella kunnalla tai toimintayksiköllä säilyisi edelleen velvollisuus hankkia esimerkiksi epidemiatilanteita varten suojavarustevarastot, ylläpitää niitä ja hoitaa valmiussuunnitelmansa.

– Mutta valmiussuunnittelun yhteensovittaminen tapahtuisi erityisvastuualueen kautta, Ilkka sanoo.

Yhteiset käytännöt ja yhteinen suunnittelu olisi eduksi kriisitilanteissa.

– Yhteisen valmiussuunnittelun perusteella kaikki kunnat tietäisivät, mitä resursseja kenelläkin on käytettävissä ja mistä apua voi saada, kun hätä tulee. Nythän kunnat saattavat tehdä omia suunnitelmiaan, eikä niitä välttämättä kiinnosta, mitä kuntarajan toisella puolella tapahtuu, hän sanoo.

Ilkka muistuttaa, että koronakriisi on paljastanut muun muassa, että suojavarusteiden osalta varautuminen on ollut epätasaista. Osalla kunnista niitä on ollut hyvin ja osalla ei juuri mitään.

Kuntajohtajat ihmettelevät kiirettä

Kuntajohtajat myös kritisoivat sitä, että esitys valmistellaan keskellä kriisiolosuhteita ja nopeutetulla aikataululla.

– Näin merkittävät, kuntien tehtäviin, toimivaltaan ja itsehallintoon liittyvät esitykset tulee valmistella huolellisesti sekä yhteistyössä kuntakentän kanssa, eikä keskellä kriisiolosuhteita, julkilausumassa todetaan.

Ilkan mukaan lakiesitys on ollut valmistelussa jo pitkään. Nyt esityksen tekemistä aikaistettiin vähän koronatilanteen takia, sillä toiminta on jo otettu käyttöön tilannekuvan keräämisessä.

– Tilannekuvaa kerätään jo nyt erva-alueiden kautta.

Viljasen mukaan tilannekuvan jakaminen ei vaadi mitään uutta lainsäädäntöä, ja sitä tehdään kunnissa jo nyt.

– Meidän ongelmamme on pikemminkin se, että emme saa takaisin päin tilannekuvaa ministeriöistä. Heidän pitäisi kertoa meille tilannekuva, jotta paikallishallinnossa kyetään toimimaan riittävän laaja-alaisen tilannekuvan edellyttämällä tavalla. Tässäkin kriisissä juuri kuntien nopealla reagointikyvyllä on kyetty tehokkaasti toimeenpanemaan hallituksen päätökset.