"Kunnon takatalvi" iskee Suomeen – lumen määrä Keski-Suomessa yhä arvoitus

Takatalvi on koko viikonvaihteen todellisuutta Jyväskylän seudulla. Ainut arvoitus on, kertyykö lunta paljon vain vähän. Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne lohduttaa, että Keski-Suomella ei tässä asiassa mene yhtä huonosti kuin Kainuussa, Itä-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla, joissa lumipeite vaatii pihateillä kolaamista.

– Ennusteiden perusteella voi sanoa, että se on todellakin pienestä kiinni, sataako Jyväskylään paljon vai vähän lunta. Nyt näyttää siltä, että sitä tulisi Jyväskylään vain vähän, mutta ainekset on nähtävissä myös suurempaan kertymään. Osa sateista tulee Keski-Suomeen hiutaleina ja öisin tienpinnat jäätyvät. Näin aamuliikenteessä on syytä olla varovainen huomenna ja myös viikonvaihteessa, sanoo Rinne.

Rinteen mukaan Keski-Suomi on tavallaan kiertävän matalapaineen suojassa taskussa, mutta sankan sadealueen reunat pyyhkivät Päijänteen rantoja sekä järven pohjoispäässä niin lähellä Jyväskylää, että lunta voi kertyä useitakin senttejä.

– Hiutalemuotoinen vesi sataa nyt sulaan maahan, joten se hupenee kyllä nopeasti, mutta liikenteellisesti haastavaa on sohjoutuminen. Se haastaa kesärenkaat. Lisäksi tosiaan öisin tienpinnat jäätyvät ja näin aamuisin on liukasta, varottaa Rinne.

Rinteen katsomassa tietokone-ennusteessa sakeamman sadealueen reuna pyyhkäisee torstaina hipoen Jyväskylän etelä- ja länsireunaa, mutta perjantaina sakean sateen riski on korkeampi. Tuolloin sadealue etenee Päijänteen itäreunaa ja jäänee pyörimään järven pohjoispäähän. Viikonvaihde on kaikkiaan sateinen maakunnassa ja lämpötila sahaa molemmin puolin nollaa.

– Kaikkiaan Keski-Suomi näyttäisi pääsevän tästä tilanteesta koko Suomea selvästi helpommalla. Suomen mittakaavassa nyt iskee kunnon takatalvi, kiteyttää Rinne.