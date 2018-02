Kunta-alan hoitojärjestöt aloittavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tiistaina

Kunta-alan neuvottelut ovat keskeytyneet, kertoo Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen Twitterissä. Luukkainen kirjoittaa, että jatkosta ei ole tietoa, mutta alaryhmät jatkavat kuitenkin omia neuvottelujaan.

Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen tviittasi myös neuvottelujen kariutuneen.

– Järjestöt vaativat kuntatyönantajilta 300 miljoonan euron kompensaatiota yhdessä sovituista lomarahaleikkauksista. Nyt ei ole edellytyksiä jatkaa neuvotteluja, Jalonen kirjoittaa.

Kilpailukykysopimuksessa sovitun lomarahaleikkauksen hyvittäminen julkisen puolen työntekijöille on yksi keskeisistä neuvotteluja hiertäneistä kiistakysymyksistä. Kunta-alan työehtosopimuksista on neuvoteltu tiiviisti läpi viikonlopun. Julkinen sektori on sopimuksettomassa tilassa, sillä edelliset sopimukset umpeutuivat aiemmin tällä viikolla.

Jukon toiminnanjohtaja Maria Löfgren sanoi STT:lle aiemmin tänään, että kaikilta osapuolilta kaivataan nyt kompromisseja.

– Täytyy tuoda innovaatioita, jotta saamme solmut aukeamaan, Löfgren sanoi.

Viikonloppuna on neuvoteltu myös valtion työntekijöitä koskevista työehdoista. Juko tviittasi lyhyesti, että eteneminen valtion neuvotteluissa on ollut tahmeaa. Jukon neuvottelupäällikön Markku Niemisen mukaan iltapäivällä puhutaan vielä raharatkaisusta ja sopimuskaudesta.

Hoitajaliitot valmiina työtaisteluun

Hoitajaliitot Super ja Tehy kertovat aloittavansa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tiistaina neuvottelujen vauhdittamiseksi. Liittojen mukaan tiistaiaamuna seitsemältä alkava ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee yhteensä noin 130 000:ta työntekijää.

Liittojen puheenjohtajat Silja Paavola ja Millariikka Rytkönen muistuttavat, että hoitohenkilöstö on merkittävässä roolissa myös sote- ja maakuntauudistuksessa.

– Kehotamme hallitusta tarkasti puntaroimaan sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuutta tässä maassa. -- Jos hoitajat suututtaneeseen lomarahaleikkaukseen ei löydy mitään vastaantuloa, myötämielisyyttä uudistuksillekin on koko ajan vähemmän, puheenjohtajat sanovat yhteisessä tiedotteessaan.

Työntekijäpuolelta moni muukin liitto on ilmoittanut olevansa valmis työtaisteluihin, jos neuvotteluissa ei saavuteta ratkaisuja. Esimerkiksi Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n hallitus on päättänyt aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kunta-alalla jo maanantaiaamuna.

Valmius työtaistelutoimiin on myös Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyllä.