Kuntalaisaloite herätti keskustelun pyöräkiellosta Kävelykadulle – onko ajatuksessa mitään järkeä?

Jyväskylän Kävelykadulla pyöräilyn kieltävän kuntalaisaloite saa vahvaa tukea sanomalehti Keskisuomalaisen verkkokyselyssä. Kysely kokosi keskiviikkoillan ja torstaiaamun aikana vastaukset yli 1 500 lukijalta. 67 prosenttia kantaa ottaneista oli kiellon kannalla.

Aloitteen jättänyt Ritva Rautiainen on erityisen huolissaan ikäihmisten ja lasten turvallisuudesta.

– Kävelykatu on terassien myötä muuttunut ahtaaksi. Ihmisten huomio ei keskity muuhun liikenteeseen, ja osa pyöräilijöistä ajaa muista piittaamattoman lujaa. Ei siinä alta ehdi lapsi eikä vanhus. Olen nähnyt monta vaaratilannetta, kertoo katua päivittäinen käyttävä Rautiainen.

Jyväskylän Pyöräilyseura JyPS:in varapuheenjohtaja Jarkko Heikkilä pitää aloitetta erikoisena.

– En ole kiellon kannalla, sillä tilalle ei ole tarjolla kunnon vaihtoehtoista reittiä keskustan läpi pyöräilijöille. Esimerkiksi Yliopistonkadulla kevyenliikenteen reitti on katkonainen ja poukkoileva. Kielto löisi poskelle myös autoton keskusta -ajatusta.

– Turvallisuusnäkökulma on kyllä täysin perusteltu nostaa keskusteluun. Kaupunkisuunnittelun olisi hyvä tässä miettiä keinoja turvallisuuden kohentamiseksi, sanoo Heikkilä.

Turvallisuushuolen toteaa aiheelliseksi komisario Juha Mäntynen Sisä-Suomen poliisin Jyväskylän kenttäyksiköstä.

– Jalankulkijan ja pyöräilijän törmäyksiä ei juuri nyt ole tutkinnassa, mutta niitä Kävelykadulla on sattunut ja sattunee jälleen, kun opiskelijat palaavat kaupunkiin. Saamme paljon palautetta yleisöltä kovista pyöräilijöiden nopeuksista. Itsekin todistin tänä aamuna sellaista. Tässä on sellainen uhka, että Jyväskylä menettää kevytliikennekeskustan idean.

– Tämä on hyvä hetki nostaa turvallisuusteema keskusteluun, kun loppukesästä ja alkusyksystä pyöräily keskustassa jälleen yleistyy. On hyvä pohtia, kuinka vaikuttaa lujaa ajaviin pyöräilijöihin, eli kuinka lisäisimme ihmisten huomaavaisuutta. Siitähän tässä pohjimmiltaan on kyse, sanoo Mäntynen.

Tapahtumakaupungille riita keskustapyöräilystä olisi Mäntysen mukaan huonoa mainosta.

– Tässä asiassa olisi hyvän henkisen konsensuksen paikka.

Rollaattoria kävelykatua ylämäkeen puskeva Maija Aros-Ahonen kertoo pelkäävänsä pyöriä Kävelykadulla.

– Yleensä asioin vain tuolla kadun ihan alapäässä. Harvoin joudun kulkemaan näin lähelle Kirkkopuistoa. Pyöräilijöitä sujahtaa takaa niin nopeasti, ja enhän minä näillä jaloilla pääse alta karkuun. Kyllä minä läskipyörän kuulen tulevan, mutta nuo muut sujahtavat ohi ennen kuin huomaan – ja jotkut ajavat ohi todella läheltä. Siinä mielessä voisin jopa olla kieltämisen kannalla, toteaa Aros-Ahonen.

Kieltoa selkeästi vastustaa Aros-Ahosen ystävä, pyörällä kadulla päivittäin ajava Sirpa Peltonen. Hän yhdistää arjessa peruskuntoa kohentavan pyöräilyn ja asioinnit keskustassa.

– Polkupyörä on arkiselle keskustassa asioinnilleni elintärkeää. Minä olen läpi käynyt hoitoja, joiden myötä jalan kulkeminen ei onnistuisi. Asiointini loppuisivat kieltoon. Pyörällä hoituu asiat ja polkija. Turvallisuusongelma on kyllä todellinen, ja se vaatii meiltä pyöräilijöiltä valppautta. Soittokellon käyttö on helppo keino varoittaa muita kulkijoita, sanoo Peltonen.

– Kellon käytöllä tosiaan voisi vähentää minunkin säikähdyksiä, kommentoi Aros-Ahonen.

Jyväskylän Kävelykadulle toivotaan pyöräilykieltoa – kuntalaisaloite tehty

Kysely: Mitä mieltä olisit kävelykadun pyöräilykiellosta?

Sanaz Moghtaderi:

"Täällä on hyvä pyöräillä, ja se on terveellistä. En kannata kieltoa. Muille kulkijoille täytyy olla huomaavainen."

Josefina Ijäs:

"Ymmärrän kieltoajatuksen. Ehkä ruuhka-aikoina pyöräilyä voisi rajoittaa. Ajan päivittäin 10 kilometriä pyörällä."

Taina Ollikainen:

"Lasten kanssa liikkuvalle kielto kyllä lisäisi turvallisuutta. Meillä on Toivakassa samantyyppistä ongelmaa."

Maria ja Jukka Olkkonen sekä Milja (rattaissa) ja Jonna:

"Lasten kanssa liikkuessa ajatus kiellosta tuntuu hyvältä idealta. Kyllä se lasten turvallisuutta kohentaisi."

Sampo Kupiainen:

"Täällä on paljon isoja joukkoja kerääviä tapahtumia, jolloin kielto olisi kyllä ihan hyvä juttu. Kannatan ideaa."

Maija Aros-Ahonen:

"Pelkään pyöräilijöitä kävelykadulla. Kyllä kielto heikkojalkaisten vanhusten turvallisuutta kohentaisi."