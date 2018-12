Kuntaliiton tulevan toimitusjohtajan Minna Karhusen viesti naisille: uuden työtehtävän edessä aina käsi pystyyn, että "minä haluan!"

Kuntaliiton tuleva toimitusjohtaja Minna Karhunen ei pelkää ristiriitoja. Ja ristiriitoja edessä vielä onkin, sillä nykyisellään Kuntaliitto ei miellytä oikein ketään: ei pieniä eikä suuria kuntia. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on väläytellyt jopa eroa Kuntaliitosta.

– Jos kaikkia jäsenkuntia aiotaan palvella yhtä hyvin, ei vanhalla ja perinteisellä toimintamallilla enää pärjätä. Pitää miettiä ihan uusiksi, mitä se toiminta on, Karhunen myöntää.

Kuntaliitto saa Karhusesta näkyvän ja räväkän toimitusjohtajan, joka ei pelkää asetella sanojaan. Karhunen hakee kuitenkin aina mieluummin ratkaisuja kuin riitelyä ja valittelua – niin nytkin.

– Uskon, että ratkaisu on mahdollista löytää yhdessä, jos niin halutaan, Karhunen vakuuttaa.

Karhunen ei aio täyttää kalenteriaan ennen maaliskuuta, jolloin toimitusjohtajan pesti virallisesti alkaa. Yksi merkintä siellä kuitenkin tulee olemaan hyvissä ajoin: suurten kaupunkien johdon tapaaminen. Helsinki on tavattu jo ennakkoon.

Kuntakenttä on eriytynyt ja erilaistunut. Kasvu keskittyy paitsi isoihin kaupunkeihin, myös maakuntakeskuksiin ja seutukeskuksiin.

– Kuntien edunvalvonnan tavoitteetkin ovat erilaisia. Julkisuuteen näkyvä edunvalvonta on vain yksi osa Kuntaliiton toimintaa. Helsinki on yksi suurimpia Kuntaliiton asiantuntijapalveluiden käyttäjiä.

Asiantuntemus esiin

Karhunen on asettanut itselleen yhden tavoitteen: Kuntaliiton asiantuntemus on saatava nykyistä näkyvämmäksi. Hän uskoo, että silloin myös kuntien tyytymättömyys edunvalvontajärjestöönsä vähenee.

– Tavoitteeni on se, että viiden vuoden päästä yksikään suomalainen kunta ei pohdi sitä, onko sille hyötyä olla Kuntaliitossa vai ei, vaan vastaus on ihan ilmiselvästi, että on hyötyä, Karhunen sanoo.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana Karhunen on toiminut näkyvästi sosiaalisessa mediassa hyvin henkilökohtaisella otteella: kertonut työstään, ottanut kantaa asioihin ja puolustanut väkeään. Hän on ollut esillä Facebookissa, Twitterissä ja blogissaan.

– Aion sen saman tuoda myös Kuntaliittoon. Tarkoitus on kertoa lähes päivittäin työhön liittyvistä asioista.

Naisten pitää uskoa itseensä

Karhunen on ensimmäinen nainen Kuntaliiton johdossa ja tunnistaa tärkeän roolinsa lasikaton rikkojana. Hän on jo vuosia kannustanut nuoria naisia ottamaan haastavia tehtäviä vastaan.

Karhusen mukaan monia naisia vaivaa itseluottamuksen puute ja riittämättömyyden tunne. Kun ne saadaan kuntoon, ratkaisee enää pätevyys.

– Käyn puhumassa naisille siitä, että pitää luottaa ja uskoa itseensä. Jos ei ota vastaan isompia haasteita, ei koskaan kasva paremmaksi esimieheksi ja johtajaksi. Ei eteenpäin pyrkiminen ole pyrkyryyttä. Pitää vain nostaa käsi pystyyn ja sanoa, että minä haluan.

– Lähes kaikkiin paikkoihin, joihin olen päässyt ja mennyt, olen itse hakenut. Niin tänne Kuntaliittoonkin. Jos olisin kotona istunut odottamassa, että joku löytää minut, niin siellä olisin vieläkin odottamassa.

Masennuksesta selviää työkykyiseksi

Helppohan Minna Karhusen on puhua, kun on niin rohkea ja vahvalla itsetunnolla varustettu, moni on tullut sanomaan.

– Ei se ole aina ollut niin! Mutta jossain vaiheessa oli vain pakko uskaltaa ja luottaa siihen, että olen vähintään yhtä hyvä kuin kaikki virkoja hakevat miehetkin.

Tietysti ikäkin on tuonut itseluottamusta, mutta tärkeimmän opetuksen Karhunen sai sairastuttuaan masennukseen. Kukaan ei jaksa loputtomiin.

Karhusen ura oli nousukiidossa jo nuorena. Hän nousi 23-vuotiaana Hyvinkään kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi ja samana vuonna kansanedustajaksi. Seurasi monta kiivastahtista vuotta: kunnallispolitiikka Hyvinkäällä, kahdessa vuodessa suoritetut maisteriopinnot ja kaksi pientä lasta.

Ja sitten tuli uupuminen. Koska tuntui, ettei riitä mihinkään, ei osaa mitään.

– Tuntui koko ajan, etten ole tarpeeksi hyvä. Sitten sitä vain teki enemmän ja enemmän todistaakseen jotain.

Karhuselta meni 15 vuotta ennen kuin hän pystyi puhumaan asiasta julkisuudessa.

– Koen, että on tärkeää puhua siitä, että masennuksesta voi parantua ja palata työkykyisenä työelämään.

Kuntaliitto saa Karhusesta johtajan, jolle työssä viihtyminen ja ihmisten arvostaminen on tärkeää.

– Jos sairauspoissaoloja saataisiin vähenemään parantamalla työhyvinvointia ja johtamista, ei tarvittaisi mitään keskusteluita kiky-sopimuksista tai palkkojen alentamisesta, hän uskoo.

Etätyö tarvitsee luottamusta

Luottamus. Se on yksi Karhusen tärkeistä periaatteista työelämässä. Itsenäisyyspäivän jälkeisenä perjantaina aluehallintoviraston toimisto on lähes tyhjä. Missä kaikki työntekijät ovat?

– Moni meillä tekee etätöitä. Työskentelemme kolmessa eri paikassa ja kokoontumiset tapahtuvat Skypellä. Mitä järkeä ihmisen olisi matkustaa tunnin työmatka vain tullakseen istumaan Skype-palaveriin, kun sen voi tehdä kotonakin?

Luottamuksen puute on Karhusen mielestä suurin syy siihen, miksi etätyö ei yleisty välineistä ja laitteista huolimatta. Esimiehet eivät usko, että työntekijät hoitavat hommansa valvomattakin.

– Siitä kyttäämisestä pitäisi päästä eroon, se on kaikille nöyryyttävää. Kun ihmiset voivat hyvin ja ovat motivoituneita, niin he kyllä tekevät työnsä.