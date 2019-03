Kuntaliitos vähensi 188 työpaikkaa Jämsästä – "Varsin onnistunut päätös myös jälkikäteen katsottuna"

Jämsän ja Jämsänkosken kuntaliitoksesta on kulunut tasan kymmenen vuotta. Juuri valmistuneen henkilöstökertomuksen mukaan kuntaliitoksen jälkeen vakinaisen henkilöstön määrä Jämsässä väheni kuntaliitoksen myötä peräti 188 henkilön verran. Tästä luvusta on eliminoitu eri liikkeenluovutusten ja -saantien vaikutus.

Raportin mukaan vuoden 2009 lopussa Jämsän kaupungin palveluksessa oli yhteensä 1 924 henkilöä, kun taas vuoden 2018 lopussa heitä oli 940. Suurin osa henkilöstön vähenemisistä selittyy erilaisilla liikkeenluovutuksilla, joista suurimmat olivat terveydenhuollon osaulkoistus vuonna 2010 sekä sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ulkoistaminen eli Jokilaakson Terveys Oy:n perustaminen vuonna 2015.

Kuntaliitoksen tehostamistoimien myötä todellinen työpaikkojen vähennys on kuitenkin 188. Hallintojohtaja Auli Korhosen mukaan kuntaliitosta voidaankin pitää lukemien varjossa varsin onnistuneena päätöksenä myös jälkikäteen katsottuna.

– Mielestäni tässä voidaan sanoa, että kuntaliitos kannatti ja se tehosti meidän toimintoja, Korhonen sanoo.

Jämsän kaupungissa on kuitenkin tarvetta uusille tekijöille tällä hetkellä. Kaupungilla on ollut haasteita saada varhaiskasvatukseen työntekijöitä, joka ilmenee myös henkilöstöraportissa. Maanantaina kokoontuva kaupunginhallitus saakin nyt käsiteltäväkseen myös täyttölupahakemukset, jotka sivistystoimi on tehnyt koskien muun muassa varhaiskasvatuksen opettajan ja perhepäivähoitajan toimia.