Kuntaliitosta vedotaan läheisiin ja naapureihin: Käykää kaupassa ja apteekissa ikäihmisten puolesta, julkinen valta ei tätä yksin pysty hoitamaan

Hallitus linjasi eilen, että yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan ja elämään siten karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Tällä pyritään ehkäisemään koronaviruksen tarttuminen ikäihmisiin, joille se voi olla vaarallinen.

Kunnissa kuormitus on koronaviruksen takia jo muutenkin kovilla, joten Kuntaliitto vetoaa ennen kaikkea ikäihmisten läheisiin ja ystäviin, että he kävisivät ikääntyneiden puolesta kaupassa ja apteekissa ja soittelisivat heille.

– Pääministeri ja presidenttikin siihen eilen vahvasti vetosivat. Julkinen valta ei tätä yksin pysty hoitamaan, ja sosiaali- ja terveyshuollon henkilöstöä tarvitaan kriittisemmissä tehtävissä, jos tilanne pahaksi menee. Myös vapaaehtoisia ja erilaisia järjestöjä olisi hyvä saada mukaan auttamaan vanhuksia, sanoo Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen STT:lle.

Myllärinen neuvoo apua tarvitsevia ikääntyneitä soittamaan omaan kotikuntaan, vaikkapa keskuksen kautta.

– Siellä tiedetään, mihin puhelu ohjataan. Monissa kunnissa on jo olemassa neuvontapuhelimia, joilla saa yhteyden ikääntyneiden palvelujen ammattilaisiin. Kuntien sosiaalihuolto auttaa, sillä vanhuspalvelut kuuluvat sosiaalihuollon palveluihin.

Myllärinen uskoo, että ikäihmiset ovat nähneet paljon pahempiakin aikoja.

– Kyllä tästä selvitään. Ja jos voi soittaa lapselle tai lapsenlapselle tai naapurille, niin ilman muuta heiltä odotetaan sitä jeesiä nyt. Parempi tietysti on, että kaikki meistä nuoremmista ovat yhteydessä omiin vanhuksiimme ja kysymme, miten voimme auttaa.

Valtiolta odotetaan tukitoimia

Suomessa 75 vuotta täyttäneistä noin 11 prosenttia on säännöllisen kotihoidon ja ateriahuollon piirissä. Heidän asiansa tässäkin tilanteessa hoitaa kotihoito, eikä omaisten pitäisi soittaa sinne nyt turhaan, painottaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Anna Haverinen. Hänen asiantuntijuusaluettaan on Kuntaliitossa muun muassa ikääntyneiden palveluiden järjestäminen.

– Niitä ikäihmisiä, jotka eivät ole säännöllisten palveluiden piirissä, on paljon enemmän. Heidän kohdallaan se, etteivät he pysty kauppa- ja apteekkiasioita hoitamaan, tulee jollain aikavälillä ongelmalliseksi, Haverinen arvelee.

Hänen mukaansa vuoden 2018 lopussa Suomessa oli 70 vuotta täyttäneitä 845 000.

– Olen juuri tässä selvittelemässä, miten näihin ollaan vastaamassa ja millaisia valtion tukitoimia tähän tilanteeseen on tulossa. Siitä ei ole vielä tarkkaa käsitystä, koska tilanne on uusi meille kaikille.

Myös Haverinen korostaa, että omaisten ja esimerkiksi naapureiden rooli korostuu tartuntataudin jyllätessä.

– Kunhan muistaa, että keskustelut ikäihmisten kanssa hoidetaan puhelimitse ja kauppakassit jätetään oven taakse.

Haverinen uskoo, että vanhat ihmiset eivät välttämättä osaa itse käyttää kauppojen kotiinkuljetuspalveluita, mutta heidän läheisensä voivat osata. Tosin niissäkin palveluissa on nyt ruuhkaa.

Sosiaalihuollolla viime kädessä on velvoite hoitaa vanhusten asiat, mutta siellä saattaa tulla resurssipula vastaan.

– Vaikea uskoa, että resurssien vapautuminen muista sosiaalihuollon tehtävistä olisi niin isoa, että sieltä yksin saisi apua ikääntyneiden kauppa-asioita hoitamaan. Ruoka- ja lääkehuolto on kuitenkin jokaiselle turvattava, se on prioriteettikysymys, joka on ratkaistava.

"Omaiset, pitäkää pää kylmänä"

Ikäihmisten kannattaa tilanteesta huolimatta ulkoilla päivittäin, jos heillä on siihen mahdollisuus. Se on hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Näin sanoo senioritoiminnan vastaava toiminnanjohtaja Anu Lintilä Vanhustyön keskusliitosta.

– Jos jää pitkäksi aikaa neljän seinän sisälle, se voi vaikuttaa fyysisen toimintakyvyn laskuun, Lintilä sanoo.

Hän on ollut yhteydessä monien ikäihmisten kanssa ja hänen mukaansa he pyrkivät jo välttämään kaupassa käyntiä.

– Moni on sopinut esimerkiksi naapureiden kanssa kauppakassitoiminnasta. Monella lapset ja lapsenlapset auttavat ostosten tuomisessa kotiin.

Lintilän mukaan naapurit voivat nyt rohkeasti tarjota apuaan, ja niin monet jo ovat tehneetkin.

– Ihmiset myös auttavat, jos itse ilmaisee avuntarvetta. Kerrostalossa asuva ikäihminen voi vaikka viedä alakertaan lapun, että tarvitsee kauppa-apua. Ihmettelen, jos kukaan ei siihen reagoi.

Lintilä toivoo ennen kaikkea omaisten pitävän nyt pään kylmänä, etteivät hätäänny omien iäkkäidensä puolesta.

– Se tarttuu, jos lapsi on kauhean hätäisenä antamassa äidilleen tai isälleen ohjeita, että älä vaan mene mihinkään nyt.

Sen sijaan sukulaiset voivat luvata, että heille saa soittaa, jos tulee kysymyksiä, ajatuksia tai huolta tänä aikana. Se luo turvallisuuden tunnetta.