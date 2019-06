Kuntaministeri Paatero povaa kuntaliitoksia: Hallitus kannustaa vapaaehtoisiin liitoksiin – "Siitä ei rangaista"

Kuntaliitosten määrä on romahtanut Suomessa viime vuosina, ja kuntaliitosselvityksiä on tekeillä vähän. Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) on huolestunut kuntien taloustilanteesta ja povaa liitoksia.

– Kyllä minä niin uskon, että taloudellinen tilanne varmaan muokkaa sitä (kuntarakennetta), Paatero sanoo.

– Kun sote-palvelut joka tapauksessa ovat siirtymässä pois, osalle kuntia jää aika vähän tehtäviä.

Paateron mukaan jotkut saattavat ajatella, että sote-palveluiden siirto maakunnille kohentaa itsenäisten kuntien asemaa. Hän näkee asian toisin ja korostaa, kuinka vähän tehtäviä kunnille jää.

– Onko kunnan hallinto liian raskas pelkästään sivistystoimen pyörittämiseen, kun kaikissa kunnissa ei synny edes yhtä luokallista lapsia? hän kysyy.

Liitoskunnan ei tarvitse olla kriisikunta

Nykylain mukaan kunta voi saada yhdistymisavustusta, jos toinen liitoskunta on taloudellisissa vaikeuksissa. Uusi hallitus suunnittelee tähän muutosta.

Paatero kertoo, että hallitusohjelmaan kirjattiin, että liitoksia kannattaa tukea positiivisesti. Valtionosuusjärjestelmä ei saa estää liitoksia. Hallitusohjelmassa lukee, että "kannustetaan kuntarakenteen vapaaehtoiseen tiivistämiseen taloudellisia esteitä poistamalla".

– Liitoskunnan ei tarvitse olla kriisikunta. Pointti on se, että kuntia ei rangaista, jos ne yhdistyvät, Paatero kertoo ja jatkaa, ettei erillisistä liitosporkkanoista ole neuvoteltu.

Nyt liitoksen tehnyt kunta voi menettää valtionosuuksia, mikä voi jarruttaa liitoksia.

Kaikki menot korvataan

Paateron mukaan kuntien taloustilanne on huono.

– Onhan se huolestuttavaa, jos kaksi kolmasosaa kunnista tekee negatiivisen tuloksen, hän sanoo ja iloitsee siitä, että leikkaukset, joita kilpailukykysopimus ja indeksien jäädytykset ovat aiheuttaneet, loppuvat.

Ne eivät kuitenkaan riitä panemaan kuntataloutta kuntoon. Lisäksi kunnille tulee lisää tehtäviä, kun hoitajamitoitukset kiristyvät ja hoitotakuu tulee voimaan.

Paatero muistuttaa, että uudistukset eivät tule heti ja kuntien on saatava paljon lisää rahaa, jotta ne pystyvät toteuttamaan muutokset. Hallitus on luvannut kompensoida kaikki kuntien lisätehtäviin vaadittavat menot.

– Niin lukee hallitusohjelmassa, ja minun lähtökohtani on, että mikä lukee hallitusohjelmassa, se toteutetaan.

Hallitusohjelman mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentävät, lisäävät tai laajentavat toimenpiteet sekä kuntatalouteen vaikuttavat veroperustemuutokset kompensoidaan nettomääräisesti muuttamalla valtionosuuksia tai vastaavaa kiinteää määrärahaa 100-prosenttisesti.

Mitään ei räjäytetä

Omistajaohjauksesta vastaava Paatero kertoo, että tie- ja ratainvestointien rahoittaminen valtion omaisuuden myynnillä on poliittinen valinta.

– Jos halutaan tehdä investointeja, siinä on kaksi vaihtoehtoa, ottaa lisää velkaa tai käyttää valtion omaisuutta, ja nyt on päätetty käyttää valtion omaisuutta.

Hän muistuttaa, että kaikkia investointeja ei ole tarkoitus tehdä ensimmäisenä vuonna, joten omaisuuden myyntikin jaksottuu neljälle vuodelle.

Paatero ei lupaa suuria muutoksia valtion omistajapolitiikkaan. Ensimmäiseksi hän yrittää selvittää, mitä on meneillään.

– Vaken (Valtion kehitysyhtiö) tilanne ja rooli on ollut hakusessa, mutta tuskin aletaan mitään räjäytystä tekemään ensimmäisessä vaiheessa.