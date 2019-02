Kuntatalouskonsultti: Soten kaatuminen lisäisi entisestään kuntien tuskaa

Kuntatalous joutuu suurin ongelmiin, jos sote- ja maakuntauudistus ei toteudu. Ongelmat alkavat näkyä voimalla muutaman vuoden kuluttua, kun sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu kiihtyy. Tämä koskee vanhusvoittoisia kuntia, mutta myös maakuntakeskusten kehyskuntia.

Perlacon Oy:n toimitusjohtaja Eero Laesterä sanoo, että kehyskunnat ovat ikärakenteeltaan varsin nuoria, mutta niiden ikääntyminen on kaikkein nopeinta, joten niiden sote-menot tulevat kasvamaan vauhdilla. Perlacon on kunta-alan konsulttiyhtiö, joka on paneutunut kuntatalouteen ja siihen, miten sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa kunnan talouteen.

– Kehyskunnissa yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa moninkertaisesti joka vuosi ja se tarkoittaa palvelutarpeen kasvua, Laesterä sanoo.

Talouden suunnittelu helpottuisi

Laesterän mukaan soten pysyminen kunnissa heikentäisi kuntien taloutta ja vaikuttaisi käyttökatteeseen eli siihen rahamäärään, joka kunnan kassaan jää muuttuvien ja kiinteiden kustannusten jälkeen.

– Se vaikuttaa väkisin, jos sote ei toteudu ja ikääntymien jatkuu sitä tahtia mitä se on ollut. Kustannukset kasvavat ja ilman veroprosenttien nostoa kuntien käyttökatteet menevät pakkaselle monella kunnalla.

Laesterän mukaan sote-kustannusten poistuminen helpottaa kuntien talouden suunnittelua. Erikoissairaanhoitomenojen laskut eivät enää yllätä kuntia.

– Ja toisinpäin, kun sote-kustannukset ovat kasvaneet, rahoitus ei ole tahtonut keritä mukaan. Siksi kunnat ovat nostaneet veroprosenttiaan aika paljon ja ovat joutuneet puuttumaan muihin palveluihin.

Sopeutustarve kasvaa

Kuntatalouskonsultti torjuu näkemykset vahvasta kuntataloudesta. Hallituksesta on hehkutettu, että kun­ta­ta­lous on ko­ko­nai­suu­te­na vah­vem­pi kuin 20 vuo­teen.

– Minä en ole huomannut sitä, että kunnilla menee hyvin. Meillä on firmana enemmän kuntatalouden sopeutusprojekteja kuin koskaan aikaisemmin. Me saneeraamme tällä hetkellä Mikkeliä ja Raumaa ja Tampereella on 70 miljoonan euron tasapaino-ongelma. Ongelmia on tosi monessa kaupungissa.

Laesterän mukaan valtionosuudet eivät ole kasvaneet ja verotulot eivät ole kehittyneet samaa tahtia kuin menot, joten aika moni kunta kärsii isosta rahoitusvajeesta.

Perlacon Oy teki valtioneuvoston kanslian hankkeena selvitystyön, jossa katsottiin sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen kuntiin jäävien 13–14 miljardin euron palvelukokonaisuutta sopeuttamisen näkökulmasta. Selvityksen perusteella kuntien olisi sopeutettava yhteensä lähes 3 miljardia euroa (548 euroa/asukas). Laesterä pitää nyt selvityksen lukuja alimitoitettuna.

– Meitä moitittiin silloin, että oltiin yliöpessimistisiä, mutta valitettavasti oltiin optimistisia.

Yksi luku ei kerro kaikkea

Kuntatalouden kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Kuntaliitosta korostaa kuntakentän erilaisuutta, jossa vahvat vahvistuvat ja heikot heikkenevät. Käyttötalous voi mennä ilman sotea pakkaselle niissä kunnissa, joissa väestö ikääntyy vauhdilla ja palvelutarpeet kasvavat.

Lehtosen mukaan myös kuntatalouden nykytilasta on vaikea antaa yksiselitteistä vastausta. Valtiovarainministeriö katsoo kuntataloutta yhtenä lukuna, jonka taakse yksittäiset kunnat jäävät.

– Helsingin ja Espoon hyvä taloustilanne vaikuttaa tosi paljon koko kuntasektorin lukuun. Tarkastellaanko kuntataloutta yhtenä lukuna vai 295 rivinä, niin kuin Eero Laesterä tarkastelee, se vaikuttaa lopputulokseen.

Lehtosen mukaan isoilla kaupungeilla menee hyvin, mutta toisaalta niillä on edessä isoja investointeja. Hän myös muistuttaa Kuntatyönantajan tuoreesta selvityksestä, jonka mukaan kunnissa on tehty paljon sopeutustoimia. Kunnat ja kuntayhtymät säästivät viime vuonna henkilöstömenoissa 214 miljoonaa euroa ja kilpailukykysopimuksen mukaiset säästötoimenpiteet eivät sisälly lukuun.

Palvelut keskittyvät

Laesterä arvioi soten kaatumisen heiluttavan kuntakenttää radikaalilla tavalla. Jos uudistus toteutuu, se tulee sementoimaan pienten kuntien verkoston.

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen siirtäisi kustannusten nousupaineen maakunnille, sillä rahan tarve ei häviä minnekään.

Laesterä arvioi, että hyvin toimiva iso maakunta pystyy hillitsemään menojen kasvua todennäköisesti paremmin kuin yksittäiset kunnat ja yhteistoiminta-alueet. Mitalin toisena puolena on palvelujen keskittyminen.

– Kuluja on helpompi hallita, mutta toinen puoli on se, miten sitä hallitaan, väkisin tulee keskittämistä.

Laesterä antaa tunnustusta myös kunnille. Kunnat ja yhteistoiminta-alueet ovat saaneet rajattua sote-menojen kasvua viime vuosina.

– Menot ovat olleet koko sotessa miinusmerkkisiä parina viime vuonna. Se tietyllä tavalla helpottaa tuskaa. Kuntien hyvän toiminnan seurauksena ollaan saatu pikkaisen lisäaikaa, mutta tehdä täytyy silti.

"Julma tilanne"

Heinolan kaupunginjohtaja Jari Parkkonen arvioi, että kuntien talousongelmat alkavat näkyä vuoden 2025 paikkeilla niissä kunnissa, missä sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvu kiihtyy, jos sotea ei tule.

– Tilanne on julmempi kuin julkisesta keskustelusta voidaan päätellä. Tästä ei valitettavasti puhuta. Asia on hautautunut sote- ja maakuntakeskustelun alle, Parkkonen.

Parkkosen mukaan perusongelmana on se, että kunnille on osoitettu jatkuvasti uusia tehtäviä, mutta ei riittävästi rahaa niiden hoitamiseen. Edelliset hallitukset ovat leikanneet merkittävästi valtionosuuksia.

– Jos sosiaali- ja terveystoimi jää kunnille, käyttökate on merkittävästi nykyistä alhaisempi, jopa miinuksella, Parkkonen sanoo ja jatkaa.

– Käyttökatteella pitäisi hoitaa mm. kouluinvestointien maksaminen ja jos maakuntauudistus ei toteudu tai valtion ja kuntien velvoitteita sekä rahanjakoa ei muuteta, haasteet ovat ilmeiset ja miltei mahdottomat.

Vajaan 19 000 asukkaan Heinola edustaa keskivertokuntaa ja siellä käyttökate on vuonna 2024 noin neljä miljoonaa euroa plussalla, jos sote-uudistus toteutuu. Jos se ei toteudu, käyttökate on saman verran miinuksella.

Osa kunnista kriisiytyy

Eduskunnan hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja Timo V. Korhonen (kesk.) sanoo, että sote-palveluiden jääminen kuntiin tulee aiheuttaman niille selkeitä veronkorotuspaineita. Ne johtuvat sekä käyttötalousmenojen että kiinteistökulujen kasvusta.

– Siellä on mittava uusinvestointitarve ja myös peruskorjaustarve, sillä kuntien taseissa on paljon homeisia kiinteistöjä, Korhonen sanoo ja jatkaa.

– Pitää muistaa sekin, että kuntien omistamissa sairaanhoitopiireissä on aika paljon megaluokan investointeja, joista osa on tehty sillä ajatuksella, että sote- ja maakuntauudistus syntyy ja jos ei synny, sairaanhoitopiirien investoinnit jäävät kuntien harteille.

Korhosen mukaan osa kuntakentästä tulee kriisiytymään. Hän muistuttaa, että kunnasta ja kaupungista riippuen sote-menot ovat jopa 70 prosenttia kokonaismenoista. Se osoittaa, millaiset talouspaineet kokonaisuuteen kohdistuvat.

Korhosen mukaan suomalaisessa kuntakentässä on aika selkeästi ymmärretty, että tarvitaan laajempia hartioita sote-palveluihin.

– Vanhushuoltokeskustelu tätä ymmärrystä varmasti vielä vahvistaa, Korhonen sanoo ja jatkaa.

– Se on varmaa, että ulkoistamisen osalta jonkunlainen rytinä tulee tapahtumaan, jos sote kaatuu. Kunnissa mietitään, mitä ulkoistetaan ja miten.

Vehviläinen haluaa uudistuksen

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) ei halua kommentoida sitä, mitä kuntataloudelle tapahtuu, jos sote- ja maakuntauudistus ei toteudu. Vehviläinen lähtee siitä, että sote-uudistus tulee.

Vehviläinen jatkaa, ettei valtiovarainministeriössä ole tehty vaihtoehtoisia laskelmia, mitä uudistuksen kaatuminen tarkoittaisi kuntatalouteen. Hän ei ole ainakaan niitä nähnyt.

– Ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista kunnista pitää todella tärkeänä, että tämä uudistus saadaan toteutettua. Jos se ei toteutuisi, se toisi vuosikausiksi uutta epävarmuutta, Vehviläinen sanoo ja jatkaa.

– Joskus pitää saada asiat päätettyä. Mikään ei ole kunnille tärkeämpää kuin pitkäjänteisyys ja vakaus sekä rahoituksen että tehtävien osalta.