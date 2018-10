Kuntoilija, eikö kehitystä tapahdu? Asiantuntija kertoo, miten yhdistät onnistuneesti voima- ja kestävyysharjoittelun

Vietän kaikki syysviikonloput sienimetsässä, johan se riittää tavallisen ihmisen kuntoiluksi?

– Ei riitä, toteaa liikuntatieteiden professori Keijo Häkkinen Jyväskylän yliopistosta.

– Paitsi jos jätät sienet poimimatta ja juokset metsässä intervalleja. Etenkin ikääntyville pehmeä alusta on parempi juosta, mutta kaatua ei saa. Sienimättäällä nyhrätessä syke jää liian matalaksi. Se ei riitä kehittämään eikä edes ylläpitämään kuntoa, hän jatkaa.

Häkkinen on valmennus- ja testausopin professori ja tutkinut muun muassa voima- ja kestävyysharjoittelun optimaalista yhteensovittamista. Hänen mukaansa kestävyysliikunnasta on paasattu vuosikaudet, mutta lihasvoimaa ei tulisi unohtaa. Toisaalta kuntoilijan on syytä tietää mitä ja milloin tekee, sillä liika tai väärin ajoitettu treeni alkaa nopeasti syödä tuloksia.

Lihasmassa alkaa kadota 50–55-vuotiaana, jos sitä ei kuormita liikunnalla, Häkkinen kertoo. Lihaksia tarvitaan esimerkiksi pitämään keho oikeassa asennossa. Jos vaikkapa vatsa- tai selkälihakset ovat heikot, ryhti lysähtää, mikä taas voi johtaa selkäongelmiin.

Kestävyysliikunta vahvistaa sydäntä sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöä, mikä auttaa jaksamaan arjessa. Parempikuntoinen kuluttaa vähemmän rasituksessa ja palautuu nopeammin.

Ikä ei ole este harjoittelun aloittamiseen. Häkkisen mielestä sen pitäisi oikeastaan olla syy. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa.

– 70-vuotiaan kunto voi olla laskenut 30–40 prosenttia siitä, mitä se oli hänellä 30-vuotiaana. Toisaalta veteraaniurheilijan lihasvoima voi olla 40-vuotiaan tasolla.

No entäs tämä: Mirkka Torikka, 40, juoksee Jyväsjärven ympäri päivittäin. Yksi lenkki on 13 kilometriä. Luulisi kunnon kohentuvan.

– Personal trainerini kehotti jättämään tasatahtisen juoksun ja juoksemaan lyhyen spurttiharjoituksen kerran viikossa. Tilalle tuli myös palauttavia peruskuntoharjoituksia ja voimatreeniä. Olin niin tyytyväinen, kun jaksoin juosta koko matkan. On hirveä tunne, kun nyt täytyy puuskuttaa ja nostaa sykettä, hän kertoo.

Torikan kroppa ehti tottua juoksulenkkiin, eikä kehitystä ei enää tapahtunut. Kehittyäkseen keho tarvitsee jatkuvasti uusia ärsykkeitä: pidempää kestoa, korkeampaa sykettä tai lisää vastusta.

Jos Torikka saisi päättää, hän ei juoksisi askeltakaan vaan treenaisi voimaa. Sekään ei käy päinsä.

– Myös sydän on lihas, jota tulee treenata, jotta hapenottokyky paranee. Se tapahtuu sykettä nostamalla lyhyissä intervalleissa ja pitkäkestoisissa peruskuntoharjoituksissa. Jos sydän ei jaksa pumpata riittävästi verta, ei lihasvoima kehity, sillä lihakset tarvitsevat happipitoista verta, selittää personal trainer Niina Lappalainen Lewell-kuntosalilta.

Raija Hyvönen, 52, alkoi liikkua säännöllisesti kaksi ja puoli vuotta sitten. Aiemmin liikunta oli satunnaista ja kausittaista, nyt hän kuntoilee kuudesti viikossa.

– Huomaan jaksavani paremmin esimerkiksi portaissa ja koirien kanssa lenkillä, hän iloitsee.

Ammattilaisen kanssa laadittu treeniohjelma sisältää sekä voimaan että kestävyyteen keskittyviä harjoitteita.

– Käyn kahdesti viikossa tukilihaksia kehittävässä core-jumpassa, kerran voimatunnilla ja kahdesti nostamassa sykettä. Sunnuntaina on venyttely, Hyvönen kertoo.

Myös Torikka liikkuu nyt ensimmäistä kertaa säännöllisesti. Kun nelikymppiset alkoivat lähestyä, hän huomasi aineenvaihduntansa hidastuneen. Samaan aikaan kivenheiton päähän kotoa rakennettiin uutta kuntokeskusta.

– Säännölliset liikunta-ajat tuovat rytmiä muuten kaaosmaiseen arkeeni. Vireys on lisääntynyt, joten päivätkin tuntuvat pidemmiltä. En muista, milloin olisin viimeksi ollut flunssassa. Ja olisi tekopyhää sanoa, ettei ulkoinen kehittyminen tuottaisi iloa.