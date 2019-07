Kuntoilu hoituu huomaamatta, kun luopuu autosta ja siirtyy sähköpyöräilyyn – pikkulasten vanhemmat Tommi ja Noora kokeilivat autottomuutta ja yllättyivät kaiken vaivattomuudesta

Viimeistään silloin, kun perheeseen syntyy lapsia, pitää hankkia auto, mieluiten tilava farmariauto. Näin ajattelee moni nuoripari. Myös Jyväskylän Kaakkolammella asuvat Noora Inkeroinen, 30, ja Tommi Turunen, 37, ostivat käytetyn farkun perheen kasvaessa. Käytännölliseksi valinta ei osoittautunut.

– Kyllästytti odottaa Seppälän ruuhkassa aamuin illoin. 20 kilometrin edestakaiseen matkaan Kaakkurista lapsen hoitopaikkaan Jyskään meni tunti, kertoo Tommi Turunen.

– Onko tässä mitään järkeä, hän ajatteli tuskastuneena, varsinkin kun yksivuotias Iisa ei viihtynyt turvaistuimessa, vaan itki koko matkan.

Turunen ehdotti avopuolisolleen autosta luopumista.

Ensin Inkeroinen vastusti ajatusta, koska ajatteli, ettei suhteellisen kaukana palveluista asuva pikkulapsiperhe voi selvitä arjen pyörityksestä ilman autoa.

Toukokuun alussa perhe kuitenkin aloitti autottomuuskokeilun. Korjausta vaativa farkku vietiin lepäämään Uuraisille.

Koska heillä ei ollut tuttavapiirissä autottomia lapsiperheitä, Noora päätti kirjata kokemuksiaan blogiinsa ajatuksenaan, että aihe saattaisi kiinnostaa muitakin.

Autoton perhe -blogi osoittautui niin suosituksi, että hän siirtyi Keskisuomalaisen Stoori-blogiin. Lukijoita on 2 100 kuukaudessa.

Kokeilun aikana he ovat olleet tuttavien henkilöauton kyydissä kahdesti: terassin kalusteita kaupasta kotiin tuodessaan ja sukulaisten luona Uuraisilla vieraillessaan.

Perheessä on kaksi sähköavusteista pyörää, hinnaltaan tuhat ja kolme tuhatta euroa. Lasten pyörävaunun he saivat 500 eurolla alennuksesta. Pyörävaunussa on lapsille turvavyöt, suojaverkko ja -muovi.

Apulaisjohtajan töihin palannut Inkeroinen vie Tiituksen, 2, kaksi kertaa viikossa hoitopaikkaan Jyskään ja jatkaa sitten Salmirantaan. Matkaa tulee 24 kilometriä.

Tietoliikenneyrittäjänä työskentelevä Turunen on isyysvapaalla ja hoitaa Iisaa. Syksyllä molemmat lapset aloittavat hoidossa kokoaikaisesti.

Pyöräily on osoittautunut yllättävän vaivattomaksi tavaksi siirtyä paikasta toiseen.

– Olemme päässeet pyörillä lähivaelluskohteiden lähtöpisteisiin ja käyneet Peurungassa. Viimeksi ajoin yksin kahden lapsen kanssa Ysitien Lemmikkiin, Noora Inkeroinen kertoo.

Ruokakauppaan on viisi kilometriä. He käyttävät kauppakassi-palvelua, eli hakevat valmiiksi kerätyt ostokset kaupasta pyörävaunulla. 50 kilon kuorman kestävään vaunuun mahtuu viikon ruokaostokset.

Sähköpyörien etuna on heidän mukaansa se, että mäet pääsee ylös pysähtymättä ja hirveästi hikoilematta.

– On kuin polkisi kuntopyörää, ylämäessä mennään samaa tahtia kuin tasaisella, he kertovat ja lisäävät, että sähköpyörälläkin kunto kasvaa ja ajaessa hengästyy sopivasti.

Pyörävaunun kyydissä viihtyy myös Iisa, joka ei innostunut autokyydistä.

Pariskunta aikoo jatkaa pyöräilyä talvella, mutta pienin lievennyksin.

– Olemme tiedostaneet, ettemme pärjää ihan ilman autoa. Esimerkiksi Tammijärvelle sukulaisten luo emme pääsisi julkisilla liikennevälineillä.

Henkilöautoon he eivät kuitenkaan aio palata.

– Korjaamme vanhan farmarin ja myymme sen. Olemme kaavailleet esimerkiksi matkailuauton ostoa. Voisimme vuokrata sitä tai se olisi osan aikaa seisonnassa. Matkailuautolla voisimme tehdä myös pidempiä matkoja, ja se olisi yksi tapa vähentää lentomatkailua.

Autoilusta luopumisen rahansäästöstä he saavat faktoja jatkossa, sillä Inkeroinen on kirjannut pyöräilyn ja autoilun kuluja.

Talviajan isoimmaksi ongelmaksi he arvelevat lumipyryn jälkeiset työaamut, kun kotitie on vielä auraamatta. Pakkasella ongelmia tulee myös sähköpyörien akkujen kestävyydestä.

Pyöräilyyn siirtymisen motiivina heillä on ollut ruuhkien välttelyn lisäksi kunnon kohottaminen.

– Kun käy töissä ja hoitaa illalla lapsia, ei jää aikaa kuntoiluun, mutta pyöräillessä tulee kuntoiltua huomaamatta, sanoo Noora, joka on huomannut hoikistuneensa parin kuukauden aikana neljä kiloa.

Kolmas syy on ilmastonmuutoksen hillitseminen.

– Tämä sopii meille, mutta ei varmaankaan kaikille. Olemme ainakin voineet todistaa, että pienlapsiperhe pärjää ilman autoa muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla.