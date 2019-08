Kuntoilu kannattaa aloittaa varhain – suomalaistutkimus selvitti, miksi nuorena saavutettu hyvä kestävyyskunto suojaa verisuonisairauksilta ja diabetekselta

Nuorena saavutettu hyvä kestävyyskunto yhdessä matalahkon rasvaprosentin kanssa näyttäisi parantavan aineenvaihduntaa ja suojaavan verisuonisairauksilta sekä kakkostyypin diabetekselta.

Viime viikolla julkaistu suomalaisutkimus pyrki selvittämään, mistä tämä yhteys johtuu.

– Jo aiemmista tutkimuksista on tiedetty, että hyvä aerobinen kunto on yhteydessä alentuneeseen riskiin sairastua verisuonisairauksiin ja kakkostyypin diabetekseen, mutta yhteyttä selittävät mekanismit ovat olleet huonosti tunnettuja. Nyt tutkittiin kuinka kestävyyskunto ja maksimaalinen lihasvoima ovat yhteydessä seerumin metabolomiin, professori Urho Kujala Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta kertoo.

Tutkimus lisää ymmärrystä niistä mekanismeista, joiden kautta hyvä kestävyyskunto on yhteydessä verisuonisairauksien ja kakkostyypin diabeteksen riskiin.

– Jatkossa tarvitaan tutkimuksia siitä, voidaanko sairauksien riskiä pienentää kestävyyskuntoa kohottavilla harjoituksilla aikuisiässä, vai onko sairauksilta suojaavien yhteyksien takana perityt tai varhaislapsuudessa syntyneet ominaisuudet, Kujala sanoo.

Tulokset tukevat aiempia suosituksia kestävyystyyppisen harjoittelun aloittamisesta jo nuorella iällä.

- Lapsuudessa opittu liikunnallinen elämäntapa yhdessä matalahkon rasvaprosentin kanssa näyttäisi olevan tehokas verisuonisairauksien ja kakkostyypin diabeteksen ennaltaehkäisykeino, Kujala sanoo.

– Voimaharjoittelua voidaan toteuttaa niin, että se lisää kestävyyskuntoa, mutta pelkästään maksimivoiman lisäämiseen tähtäävä harjoittelu ei näyttäisi tuovan samoja metabolisia hyötyjä.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan, Puolustusvoimien ja UKK-instituutin kanssa.

Alkuperäinen artikkeli Associations of aerobic fitness and maximal muscular strength with metabolites in young men on luettavissa täältä.