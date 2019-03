Kuntoilubuumi näkyy Tullissa – keski-ikäinen hyvätuloinen kasvattaa lihaksia yhä useammin dopingilla

Dopingaineiden kysyntää selittää keski-ikäinen tai vähintään sitä lähestyvä henkilö, joka on päättänyt laittaa itsensä kuntoon ja jolla on varaa siihen, kertoo Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

Viime vuonna tullin haaviin jäi lähes 600 000 ampullia tai tablettia erilaisia dopingaineita. Määrä on tilastollisesti erittäin suuri, lähes viisinkertainen edelliseen vuoteen nähden. Sitä kuitenkin selittää Tullin mukaan muutama iso erä, joita on tuotu Suomeen välivarastoon alkuperän häivyttämiseksi.

Ja vaikka dopingrikosten määrä on Tullin tilastoissa laskussa, on maahantuotujen erien koko kasvanut. Sinkkosen mukaan trendi on suuressa kuvassa nouseva. Hänen mukaansa Tullissa näkyy neljää erityyppistä ainetta.

– Anaboliset steroidit on yksi, jolla kasvatetaan lihasmassaa. Toinen on testosteroni ja sen johdannaiset, joita käytetään siihen, että jaksaa harjoitella enemmän. Sitten on kasvuhormonit, joka on samaa asiaa, mutta vähän hienompi ja kalliimpi muoto. Neljäs on tuotteet, jotka lisäävät kehon omaa hormonaalista tuotantoa.

Nuuskan salakuljetus ammattimaistuu

Myös nuuskaa takavarikoitiin Tullissa viime vuonna ennätysmäärä. Takavarikoita tehtiin yhteensä reilut 6 700 kiloa, kun kahtena edellisenä vuonna määrä on ollut noin puolet tai alle puolet siitä. Trendi on selvästi nouseva aiempiinkin vuosiin verrattuna.

Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen kertoo, että nuuskan salakuljetus on ammattimaistunut selvästi. Syynä on hänen mukaansa kysynnän lisäksi se, että nuuskan myynnistä saa hyvän tuoton, mutta rangaistukset eivät ole kovia.

– Tässä houkuttelee hyvä tuotto. Ja kun sitä tuodaan länsirajan yli, siellä on vapaa liikkuvuus, mikä helpottaa tuontia, Sinkkonen sanoo.

Tulli on saamassa uuden työkalun

Nuuskaa myydään täysin avoimesti muun muassa Facebookin nuuskanmyyntiryhmissä ja muilla netin markkinapaikoilla.

Tuore käräjäoikeuden päätös on mahdollisesti antamassa Tullille uuden aseen markkinapaikkojen sulkemiseen. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus katsoi helmikuussa, että Sipulikanava-sivuston perustaja ja ylläpitäjä oli osavastuussa sivustolla myydyistä huumeista. Hänet tuomittiin kolmen vuoden ja neljän kuukauden vankeuteen avunannoista huumerikoksiin ja törkeisiin huumerikoksiin.

– Totta kai sillä tulee olemaan vaikutuksia siihen, että kun on selkeästi tiedossa, että laitonta kauppaa harrastetaan jossakin tällaisessa yhteisöpalvelussa. Kyllähän siinä tulee se osallisuus myös sen palvelun ylläpitäjälle huomioitavaksi tämän Sipulikanava-ratkaisun myötä, Sinkkonen sanoo.

Kaiken kaikkiaan Tulli tiedottaa saaneensa viime vuonna yli 26 miljoonaa euroa rikoshyötyä valtiolle. Niin huumerikoksia, salakuljetusta kuin veropetoksiakin tutkiva Tulli laskee, että sen rikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli viime vuonna noin 39 miljoonaa euroa.