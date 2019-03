Kuokkalan kartanoa kysellään jo, pyyntihinta huimat 2,2 miljoonaa – kahvila sulkee ovensa jo tiistaina

Kuokkalan kartanolla on jo kiinnostuneita ostajakandidaatteja.

Kiinteistövälittäjä Jaana Patrakka-Suomala Suomala LKV:stä kertoo, että joitakin kyselyitä kartanosta on jo tullut, mutta varsinaisia tarjouksia ei ole vielä tehty.

Vuonna 1904 Äijälänjoen rantaan valmistuneen ja 1990-luvun lopulla entisöidyn kartanon pyyntihinta on 2,2 miljoonaa euroa.

Kauko Sorjosen säätiö laittoi Kuokkalan kartanon myyntiin alkuvuodesta.

Kuokkalan kartano on Jyväskylän ainoa kartano. Sen rakennutti höyrysahan omistanut kauppaneuvos Julius Johnson. Talon suunnitteli maamme ensimmäisiin naisarkkitehteihin lukeutunut Wivi Lönn. Alun pitäen kartano toimi Johnsonin asuntona ja maatilana. Talo on suojeltu.

Kartanon kahvila lopettaa toimintansa tiistaina. Syynä on kahvilaa pyörittävän Iiris Mäkisen mukaan se, että kartano on myynnissä.

Säätiön hallituksen jäsen Pentti Pouttu kertoo vievänsä tiistaina seurueen "viimeiselle ehtoolliselle" kartanoon.

– Tämä taru on kuljettu loppuun saakka, mikä on mahdottoman valitettavaa. Säätiö on tarjonnut kaupungille ilmaisen paikan, siellä on taidenäyttely, jossa on Gallen-Kallelasta lähtien tauluja. Hieno kulttuuriympäristö, jota valitettavasti käytettiin liian vähän, hän harmittelee.

Hän kertoo, että käyttäjiltä on tullut paljon kiitosta ja palautetta kotiseutuneuvos Kauko Sorjoselle mahtavasta kulttuurityöstä.