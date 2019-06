Kuokkalan uskomaton kukkaloisto pysäyttää ohikulkijoita – varkaille on tiedossa kaksi pettymystä

Jyväskylän Kuokkalassa sijaitsee Helsingin yliopiston koeviljelyalue, jonka uskomaton kukkaloisto pysäyttää ohikulkijoita.

– Kävin viime keskiviikkona koealueella ja siellä oli pienoinen kansanvaellus, jopa miehet kuvasivat sitä kännykkäkameroillaan, kertoo tutkimusteknikko Terttu Parkkari Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisestä tiedekunnasta.

Muutaman aarin kokoisella istutusalueella on 163 pensasatsaleaa, joista odotetaan saatavan 4–6 uutta nimikettä kaupalliseen tuotantoon. Eri risteytysjälkeläisiä koealueella on kaikkiaan 26 kappaletta.

Uusien lajikkeiden kehittely on pitkä prosessi. Kuokkalassa kasvavat lajimuunnokset ovat 1990-luvun alussa tehtyjen risteytysten jälkeläisiä. Pensaat ovat kasvaneet alueella seitsemän vuotta. Jyväskylän kaupunki on tutkimuksen yhteistyökumppani ja järjestänyt koeviljelmälle sopivan paikan. Parkkari on seurannut taimien kehitystä vuodesta toiseen. Tänä kesänä niillä on paras kukintavuosi.

Samanlaiset koeviljelmät on perustettu myös Saloon, Riihimäelle ja Kuopioon sekä Helsingin Viikkiin.

– Tavoitteena on saada hyvin Suomessa menestyviä ja talvenkestäviä lajeja, jotka kukkivat kauniisti ja kasvavat hyvän muotoisiksi pensaiksi, kertoo Parkkari.

Myös taudinkestävyys on ominaisuus, jota uusilta lajikkeilta haetaan.

Jyväskylän atsaleaviljelmältä on tarkoitus ”nimetä” 4–6 lajiketta, jotka hyväksytetään virallisesti lajiketoimikunnalla ennen kaupallista tuotantoa. Muilta koealueilta on saatu jo neljä lajiketta tuotantoon ja myyntiin: valkoinen Illusia, vaaleanpuna-keltainen Adalmina, keltainen Onnimanni ja vaaleanpunainen Tarleena. Helsingin yliopisto nimeää kehittämänsä atsalealajikkeet satuolentojen mukaan, ja niin tehdään myös Jyväskylän tänä vuonna nimettäville lajikkeille.

– Joitakin nimiä on maiskuteltu, pensas itse antaa siihen ideoita, kertoo Parkkari, mutta ei vielä paljasta Jyväskylän atsaleoiden nimiä.

Puistoatsalea kuuluu rhododendronin eli alppiruusun sukuun. Puistoatsalea on niin sanotusti kesävihanta eli sen lehdet ruskaantuvat syksyllä ja putoavat talveksi, kun taas perinteinen alppiruusu on ikivihreä. Uusia Jyväskylässä nimettäviä lajikkeita joutuu odottamaan vielä muutaman vuoden myyntiin. Kuokkalan koeviljelmä siirtyy kokonaan kaupungin viherpalveluille viimeistään ensi vuonna, kun Helsingin yliopisto on saanut testaamisensa päätökseen.

Jyväskylän koealue on ollut vuosia julkinen salaisuus, josta ei ole ilkivallan ja varastelun takia haluttu tehdä numeroa. Alue sijaitsee lähiliikuntapaikan ja kevyenliikenteenväylän vieressä lähellä Kuokkalan kartanoa, joten varsinkaan nyt kukkaloiston aikaan sitä on vaikea olla huomaamatta.

Varkaille on tiedossa kuitenkin pettymys – itse asiassa kaksi. Ensinnäkin: kookkaiksi kasvaneita pensaita ei Parkkarin mukaan ole kotipuutarhurin konstein mahdollista siirtää ilman, että kasvi kuolee.

Toisekseen: Jyväskylän kaupunki pystyttää tällä viikolla varmuuden vuoksi aitauksen atsaleaviljelmän ympärille, sillä ikäviä kokemuksia on jo rhododendronpuiston ryöväämisestä Mäyrämäessä.

Parkkari on kuitenkin ensisijaisesti tyytyväinen siihen, että upeat kasvit kiinnostavat ihmisiä.

– Riihimäellä koealueet ovat saaneet alusta asti ja joka vuosi julkisuutta, mutta yhtään kasvia ei ole varastettu. Julkisuus lisää ihmisten yhteisvastuullisuutta, ajattelee Parkkari.