Kuolevien hoidossa on isoja alueellisia eroja – Jyväskylään saadaan pian ensimmäiset saattohoitopaikat

Kuolevien potilaiden hoito paranee Jyväskylässä aimo askeleen kesällä, kun Kyllön terveyskeskussairaalaan saadaan koko maakunnan ensimmäiset perusterveydenhuollon saattohoitopaikat. Kehittämistä tarvitaankin, sillä Keski-Suomi on ollut jäljessä muusta maasta saattohoidon järjestämisessä.

Osastonhoitaja Elina Vaskelainen kertoo, että kesään mennessä tk-sairaalaan remontoidaan kahdeksan paikkaa saattohoitoa varten, omaisille valmistuu taukotilat ja vainajan hyvästelyä varten kauan odotettu muistohuone. Lisäksi hoitajia saadaan lisää, myös koulutusta lisätään.

Jo tällä hetkellä elämän loppuvaiheen potilaita on hoidettu Jyten alueella Kyllössä osastolla 5, mutta varsinaisia saattohoitopaikkoja ei ole ollut.

– Suurin osa asiakaspalautteesta, jota olemme saaneet on koskenut toivomusta pienemmistä huoneista. Suurin osa kokee raskaana sen, jos potilas kuolee isossa 4–5 hengen huoneessa, eikä omainen saa olla rauhassa kuolevan potilaan kanssa, palvelupäällikkö Anne Kirmanen kertoo.

– Kivun lievitys on onneksi ollut jo vuosia Kyllössä korkealla tasolla. Osastolla 5 on ollut mahdollista saada esimerkiksi sedaatio, jos kivut ovat käyneet sietämättömiksi, eikä niitä saada hallintaan tavanomaisin keinoin, osastonlääkäri Anu Joki kertoo.

Kaikkiaan 25 vapaaehtoista on ollut osastolla mukana kohtaamassa kuolevia potilaita. Eräs vapaaehtoisista on Pirkko Repo. Hän on ollut usean kuolevan vierellä ja kertoo, että hänen kokemuksensa mukaan kivut saadaan yleensä niin hyvin hallintaan, että kuolema saa tulla seesteisesti ja rauhallisesti.

– Moni haluaa kerrata elämäntarinaansa, mikä merkitys hänen elämällään on ollut, Repo kertoo.

Myös kotisairaalatoiminta on mahdollistanut esimerkiksi potilaan kuoleman kotonaan Jyväskylän alueella.

Tiistaina valmistunut Palliatiivisen ja saattohoidon tila Suomessa -raportti ei kuitenkaan anna kovin auvoista kuvaa saattohoidon tilasta. Alueelliset erot ovat suuria.

Vaativimpien erityistason saattohoitopalveluiden saatavuudessa todettiin merkittäviä puutteita Suomessa. Parhaiten erityistason palveluita on saatavilla Etelä-Suomessa

Myös palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon erikoistuneita vuodeosastoja tai saattohoitokoteja on vähän, pääasiassa vain suurissa kaupungeissa. Suurin vaje on koulutetussa henkilökunnassa. Esimerkiksi koko Keski-Suomessa on raportin mukaan vain yksi palliatiiviseen ja saattohoitoon erityispätevyyden saanut lääkäri. Keski-Suomen keskussairaalassa ei ole raportin mukaan myöskään lainkaan saattohoitoon varattuja vuodepaikkoja.

Myös saattohoidon kotisairaalapalvelun kattavuus vaihtelee sairaanhoitopiireittäin merkittävästi. Paras kattavuus on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueella (91 %) ja heikoin se on Kuopion yliopistollisen sairaanhoitopiirin erityisvastuualueella (12 %).

Esimerkiksi Jyväskylän alueella toimiva kotisairaala ei täytä erityistason kriteerejä. Niiden mukaan palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden saaneen lääkärin pitäisi olla saatavilla kotikäynnille virka-aikana ja muun lääkärin konsultoitavissa 24/7.

– Kyllä meillä on näitä kotisairaaloita, mutta ei ole lääkäreitä, joilla olisi palliatiivisen ja saattohoidon erityispätevyyttä, Kysin syöpäkeskuksen osaamiskeskuksen johtaja Kristiina Tyynelä-Korhonen kertoo

– Keski-Suomen osalta tämä korjaantuu kuitenkin pian. Parin vuoden sisällä saamme viisi uutta koulutuksen saanutta lääkäriä, hän sanoo.

Saattohoidon tila Keski-Suomessa -raportti

Sairaanhoitopiirissä ei ole erityistason saattohoito-osastoa.

Sairaanhoitopiirissä ei ole erityistason kotisairaalaa.

Keski-Suomen keskussairaalassa toimii arkipäivisin palliatiivinen poliklinikka. Keskussairaalassa ei ole vuodepaikkoja palliatiivisille potilaille.

Perustason palliatiivisesta ja saattohoidosta vastaavat sairaanhoitopiirin kuntien ja liikelaitosten vuodeosastot ja Jyväskylän kotisairaala.

Potilaiden kotihoidosta vastaavat kuntien tai liikelaitosten kotisairaanhoidon ja kotihoidon palvelut.