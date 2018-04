Kuolleena löytyneen Helsingin kotihoidon asiakkaan hoitoketjun toiminta on yhä epäselvä

Helsingin kaupunki jatkaa selvitystä siitä, minkä vuoksi kotihoito ei ollut käynyt tapaamassa naista, joka löydettiin kuolleena kotoaan maanantaina. Nainen oli ollut kuolleena useita viikkoja kotonaan Itä-Helsingissä.

Nainen oli ollut kotihoidon asiakas vuodesta 2015. Asiasta kertoi STT:lle tänään Helsingin kaupungin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan sijainen Arja Peiponen.

Kuolleena löydetty nainen oli hiljattain kotiutettu sairaalasta, mutta tieto siitä ei välttämättä ollut kulkenut kotihoidolle asti. Normaalisti sairaala soittaa Peiposen mukaan aina kotihoitoon, kun asiakas kotiutetaan, ja kotihoito kuittaa tiedon vastaanotetuksi.

Tärkein kysymys, johon selvityksessä nyt yritetään vastata, on tapahtumien tarkka kulku.

– Kyseessä on ilmeisesti vakava tietokatkos, ja selvitämme nyt, missä vaiheessa se on tapahtunut, miten omat työntekijämme ovat liikkuneet ja mitä koko tässä tapahtumaketjussa on käynyt, Peiponen kertoo.

Selvityksen aikataulusta Peiposella ei ole vielä tietoa, sillä kaikkia kyseisen alueen kotihoidon työntekijöitä ei ole vielä tavoitettu puhuttamista varten.

Kuollut nainen oli Peiposen mukaan todennäköisesti iäkäs, mutta varmaa tietoa asiasta Peiposella ei ole.

– Edes organisaation sisällä tällaisia tietoja ei ole käytettävissä, jos ei kuulu asianosaisen hoitohenkilökuntaan. Lisäksi nämä tiedot kuuluvat yksilönsuojan alle, joten emme voisi kertoa niitä eteenpäin, Peiponen sanoo.

Myös poliisi tutkii tapausta. Suomessa kuolemansyy on aina selvitettävä.