Kuopion kaupunginteatterin vesivahinko pilasi pientä näyttämöä – ainakin osa teatterista joudutaan sulkemaan

Kuopion kaupunginteatterin laajassa vesivahingossa on vahingoittunut ainakin teatterin pieni näyttämö, kertoo pelastuslaitos. Ainakin osa teatterista joudutaan sulkemaan, kertoo Kuopion kaupunki.

Vesivahinko sattui yöllä pienen näyttämön kohdalla, ja vettä valui alaspäin niin, että sitä on yhteensä kolmessa kerroksessa. Pelastuslaitos sai poistettua enimmän osan vedestä aamukuuteen mennessä.

Pelastuslaitoksen mukaan teatterin rakenteet ja irtaimisto kärsivät isoista vahingoista. Vettä pääsi arviolta tuhansien neliöiden alalle.

Vesivahingon syyksi on varmistunut sprinkleriputken vioittuminen, kertoo päivystävä palomestari Antti Korhonen STT:lle. Vahinkoa pahensi Korhosen mukaan se, että myös pienen näyttämön vesiseinä laukesi ja vesi levisi näyttämölle. Vesiseinä on vesisumua, jonka tarkoituksena on ruiskuta näyttämön ja yleisön välille, jos näyttämöllä syttyy tulipalo.

Korhosen mukaan vesi vahingoitti ainakin kellarissa sijaitsevaa rekvisiittaa.

Kuopion kaupunki aikoo tiedottaa vesivahingon vaikutuksista teatterin toimintaan myöhemmin tänään, kertoo turvallisuuspäällikkö Lauri Holappa.

– Ainakin osin joudutaan sulkemaan, Holappa sanoo.

Pelastuslaitos sai vuodosta tiedon automaattisena paloilmoituksena lauantain vastaisena yönä puoli kahden jälkeen. Teatterissa ei ollut tuolloin ketään paikalla.

Kuopion kaupunginteatteri on Itä-Suomen suurin ammattiteatteri. Rakennuksessa valmistui 2014 iso remontti, joka kesti pari vuotta.