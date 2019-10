Kuopion kouluhyökkäyksessä menehtyi yksi ihminen: Tekijä käytti teräasetta ja oli varustautunut ampuma-aseella – KSML seuraa hetki hetkeltä

Kuopiossa kauppakeskus Hermanissa sijaitsevissa Savon ammattiopiston tiloissa tapahtui tiistaina puolen päivän jälkeen väkivaltainen hyökkäys, jossa on kuollut ainakin yksi ihminen. Keskisuomalainen seuraa tapahtumia hetki hetkeltä.

15.38 Poliisihallituksesta kerrotaan Keskisuomalaiselle, että poliisi ei ole nostanut valtakunnallisesti valmiuttaan Kuopion ammattiopiston hyökkäyksen ja Kauhajoella käynnissä olevan poliisioperaation vuoksi. Yksiköstä ei kommentoitu epäilläänkö Kuopion ja Kauhajoen tapausten liittyvän jollain tapaa toisiinsa.

15.29 Poliisi tiedottaa, että tekijä oli miespuolinen, syntyperäinen Suomen kansalainen. Tekijä oli käyttänyt teräasetta ja varustautunut myös ampuma-aseella.

15.05 Silminnäkijä Roosa Kokkonen kommentoi tapahtumia myös STT:lle. Kokkonen kertoo kuulleensa oppilailta, että mies oli tullut luokkaan, avannut kuljetuspussin, ottanut miekan esiin ja alkanut huitomaan.

15.01 Poliitikot tuomitsevat Kuopion väkivallan Pääministeri Antti Rinne (sd.) kertoo Twitterissä olevansa järkyttynyt tapahtumista. Myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) esittää Twitterissä surunvalittelunsa uhreille ja omaisille. Myös presidentti Sauli Niinistö on ilmaissut järkytyksensä Kuopion hyökkäyksestä.

Tasavallan presidentti on ilmaissut järkytyksensä Kuopion tapahtumien johdosta. Hän esittää syvän osanottonsa menehtyneen omaisille. Muille teon uhreille presidentti toivoo voimia toipumiseen. — TPKanslia (@TPKanslia) October 1, 2019

14.58 Poliisin "spokesperson" kertoo amerikkalaismedia CNN:lle, että hyökkääjä on mies. Poliisi ei kuitenkaan paljasta hyökkääjän käyttämää asetta.

14.55 Kuopion kaupunki tiedottaa järjestäneensä tapahtumapaikalle kriisiapua. Lisäksi kaupungin sosiaalipäivystys on avannut päivystysnumeron asiakkaille tapahtuman johdosta.

14.54 Silminnäkijä kommentoi Iltalehdelle, että hyökkääjä oli koulun opiskelija, joka tuli luokkaan pitkän laukun kanssa, kaivoi laukusta miekan ja alkoi huitomaan. Muut oppilaat olivat ruvenneet heittelmään hyökkääjää tuoleilla ja hän oli poistunut luokkahuoneesta.

14.54 Savon Sanomat uutisoi, että poliisi ampui tilanteessa kaksi laukausta. Laukaukset ammuttiin tilanteessa, jossa poliisit etsivät epäiltyä henkilöä ristiin rastiin kauppakeskuksen käytävältä. Etsitty henkilö löytyi ja kaksi poliisia peruutti ensin, mutta he joutuivat ampumaan epäiltyä, kun tämä jatkoi lähestymistään miekan kanssa.

14.53 Pohjois-Savon pelastulaitos tiedottaa Twitterissä, että Kuopion hyökkäyksestä pidetään tiedotustilaisuus Kuopion pääpoliisiasemalla kello 17

14.51 Samaan aikaan Kuopion tapahtumien kanssa poliisi joutuu puuttumaan koulua koskevaan uhkaan myös Kauhajoella. Poliisi kertoo Twitterissä, että Kauhajoen keskustassa on kulkenut kommandopipoinen, tummiin pukeutunut henkilö, jota ei ole toistaiseksi tavoitettu. Kolmen koulun ovet on lukittu varotoimena. Pohjanmaan poliisin viestintäpäällikkö Mikael Appel kertoi STT:lle, että henkilöä etsimässä on ollut useita poliisipartioita.

14.40 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian turvallisuuspäällikkö Erkki Mäntymaa kertoo Keskisuomalaiselle Kuopion tapahtumien herättäneen huolta myös Jyväskylässä. Gradialla on seitsemällä kampuksella yli 23 000 opiskelijaa. Koulupäivä Gradiassa jatkuu normaalisti.

14.31 Savon Sanomien haastattelema kuopiolainen opiskelija kertoo, että opettaja oli tullut heidän luokkaansa ja alkanut huutaa kovaan ääneen, että äkkiä ulos. Osa oppilaista oli jättänyt hässäkässä puhelimet ja vaatteet luokkaan.

14.25 Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve kommentoi Ilta-Sanomille, että välikohtaus tuli täytenä yllätyksenä koko koululle. "Olemme järkyttyneitä", Helve sanoo. Helven mukaan paikassa opiskelee noin 600 henkilöä, joista kaikki eivät ole tiistaina paikalla.

14.22 Poliisi tarkentaa, että loukkaantuneita on kymmenen, joista kaksi vakavasti. Menehtyneitä on yksi.

14.18 Poliisi tiedottaa, että välikohtauksessa on loukkaantunut yhdeksän henkilöä, joista yksi on epäilty tekijä

14.15 Poliisi kumoaa huhut, joiden mukaan Petosella liikkuisi aseistautunut henkilö.

14.15 Kuopion yliopistollinen sairaala tiedottaa, että omaisten tiedusteluihin vastataan numerossa 017 172 000.

14.10 Kuopion yliopistolliseen sairaalaan annettu suuronnettomuushälytys puretaan.

14.02 Poliisin mukaan hyökkäyksestä ei katsota olevan vaaraa ulkopuolisille.

14.01 Itä-Suomen poliisi tiedottaa, että oppilaitoksen tiloista on löytynyt yksi vainaja.

Viranomaisia kauppakeskus Hermannin edessä. Kuva: Tuire Punkki

13.50 MTV Uutisten haastattelema Roosa Kokkonen autohuoltoliike Mekonomen Leväseltä kertoo, että miekasta haavoittunut verinen opettaja tuli hakemaan häneltä apua. Kokkonen auttoi uhria yrittämällä tyrehdyttää runsaasti verta vuotava haava. Uhrin kaikki vaatteet olivat veressä. Uhri kertoi Kokkoselle olevansa luokanvalvoja, ja hänen luokkaansa oli tullut myöhässä oppilas miekka mukanaan.

13.49 Silminnäkijä kuvailee Keskisuomalaiselle, että tekijä olisi nuori mies, joka kävi tytön kimppuun miekan kanssa. "Mies löi tyttöä miekalla kaulaan ja tökki vatsaan", silminnäkijä kuvailee.

13.17 Poliisi tiedottaa käyttäneensä kauppakeskuksessa ampuma-asetta. Loukkaantuneet on evakuoitu ja poliisi eristänyt rakennuksen

13.02 Itä-Suomen poliisi tiedottaa, että kauppakeskus Hermanissa Leväsellä on tapahtunut väkivallanteko. Poliisi oli ottanut paikalta yhden henkilön kiinni.

12.50 Kuopion yliopistolliseen sairaalaan annettiin suuronnettomuushälytys. Sairaalaan tuotiin yhdeksän loukkaantunutta.

12.35 Kauppakeskus Hermanissa käynnistyy palohälytys. Hälytyksen vaste muuttuu pian suureksi rakennuspaloksi. Myöhemmin tehtävälajiksi muuttuu "poliisitehtävä: aseellinen hyökkäys"

Noin 12.30 Yhden ihmisen epäillään hyökänneen muiden kimppuun kauppakeskus Hermanissa sijaitsevissa Savon ammattiopiston tiloissa. Silminnäkijähavaintojen mukaan hyökkääjällä olisi ollut miekka.