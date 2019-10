Kuopion kouluhyökkäyksestä epäillyn vangitsemisoikeudenkäynti alkamassa

Kuopion tiistaisesta kouluhyökkäyksestä epäillyn nuoren miehen vangitsemisoikeudenkäynnin on määrä alkaa aamuyhdeksältä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Paikalla on runsaasti tiedotusvälineiden edustajia, ja turvatarkastuksessakin on ollut jonoa.

Kuvaaminen on sallittua istunnon aluksi, mutta itse vangitseminen käsitellään todennäköisesti suljetuin ovin.

Vuonna 1994 syntynyttä miestä epäillään yhdestä murhasta ja yhdeksästä murhan yrityksestä. Alustavien tietojen mukaan epäilty ei tule oikeustalolle, vaan häntä kuullaan videoyhteydellä sairaalasta. Hän haavoittui vakavasti kiinnioton yhteydessä.

Poliisi on puhuttanut epäiltyä sairaalassa jo aiemmin tällä viikolla eli heti, kun hänen kuntonsa on sen mahdollistanut. Tutkinnallisiin syihin vedoten poliisi ei ole kuitenkaan kertonut, mitä tämän pohjalta mahdollisesti on saatu selville.

Hyökkäyksessä Savon ammattiopistoon kuoli nainen ja haavoittui epäillyn lisäksi yhdeksän muuta ihmistä. Useat heistä ovat edelleen sairaalahoidossa. Vuonna 1994 syntynyt epäilty, Joel Marin, on itse Savon ammattiopiston opiskelija.

Hyökkäyksessä kuollut nainen oli tiettävästi Ukrainan kansalainen. Keskusrikospoliisi ei ole vahvistanut hänen kansallisuuttaan, mutta Ukrainan suurlähetystö on aiemmin vahvistanut STT:lle, että kyseessä oli syntyperäinen Ukrainan kansalainen.

Pääministeri tänään Kuopiossa

Tutkintaa johtava rikoskomisario Olli Töyräs keskusrikospoliisista on kertonut, että isku keskittyi yhteen luokkahuoneeseen. Luokassa oli tuolloin toistakymmentä oppilasta. Epäilty hyökkäsi poliisin mukaan isokokoista teräasetta käyttäen. Lisäksi hänellä oli mukanaan ilmapistooli, jolla hän ei kuitenkaan poliisin tiedon mukaan ampunut.

Poliisi on tähän asti kertonut melko niukasti tapahtumien taustoista. Esimerkiksi sitä ei ole kerrottu, mistä epäilty on aseensa saanut. Rikoskomisario Töyräs on luonnehtinut tekoa epäillyn taustaan nähden yllättäväksi.

Hyökkäys tapahtui liiketalouden opetustiloissa, jotka sijaitsevat kauppakeskus Hermanin yhteydessä. Se sijaitsee Leväsen kaupunginosassa noin neljä kilometriä Kuopion keskustasta etelään.

Kauppakeskuksen eristys purettiin eilen ja liiketiloja alettiin avata. Ammattiopiston tilat kauppakeskuksessa pysyvät kuitenkin toistaiseksi suljettuina poliisitutkinnan vuoksi. Opetus oppilaitoksen muilla kampuksilla jatkui jo keskiviikkona.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) vierailee tänään Kuopiossa hyökkäyksen takia. Rinne tapaa keskustelutilaisuudessa eri viranomaisten, kaupungin, oppilaitoksen ja nuorten edustajia sekä hoito- ja kriisityöhön osallistuneita.

Tilaisuuden jälkeen pääministeri on kansalaisten tavattavissa Kohtaamossa Kauppakeskus Apajassa kello 18.30.

STT kertoo epäillyn nimen poikkeuksellisesti jo tutkinnan alkuvaiheessa. Tekijä surmasi yhden ihmisen, haavoitti useita sekä asetti hengenvaaraan suuren joukon ihmisiä. Hänen henkilöllisyydestään ei ole epäselvyyttä, sillä tekoa todistivat useat hänet tuntevat ihmiset ja poliisi otti miehen kiinni rikospaikalta.