Kuopion kouluhyökkäys ei vaikuta terrori-iskulta, arvioi tutkinnanjohtaja – epäilty vangittiin murhasta ja yhdeksästä murhan yrityksestä

Kuopion tiistaisen kouluhyökkäyksen taustalla ei vaikuta olleen terroristisia motiiveja, arvioi tutkintaa johtava rikoskomisario Olli Töyräs keskusrikospoliisista. Hyökkäyksestä epäilty Joel Marin, 24, määrättiin tänään vangittavaksi Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa.

Tutkinnanjohtajan mukaan teko muistuttaa äkillisyydessään ja rajuudessaan kahden vuoden takaista puukotusiskua Turussa. Kuopion tapauksessa epäillyn taustalta ei kuitenkaan tähän mennessä ole löytynyt mitään, minkä perusteella väkivallantekoa olisi voinut ennakoida tapahtuvaksi.

– Epäillyn henkilöhistoria ei millään tavalla korreloi tämän väkivallanteon kanssa. Keskeinen kysymys on totta kai se, minkä takia tämä tapahtui, sanoi Töyräs.

Töyräs vastasi toimittajien kysymyksiin vangitsemisistunnon jälkeen. Marin vangittiin todennäköisin syin epäiltynä yhdestä murhasta ja yhdeksästä murhan yrityksestä. Vangitsemisistunto kesti yli tunnin. Itse istunto pidettiin salaisena, mutta tuomari Heidi Fröberg salli kuvaamisen salissa viiden minuutin ajan ennen vangitsemiskäsittelyä.

Poliisi osui epäiltyä jalkaan

Poliisi on kuullut epäiltyä sairaalassa, missä hän on edelleen hoidettavana. Poliisilla on Töyräksen mukaan alustava näkemys väkivallanteon motiivista, mutta hän ei vielä tässä vaiheessa kerro asiasta julkisuuteen. Myöskään yksityiskohtia tapahtumien kulusta hän ei ole paljoakaan paljastanut.

– Nyt tiedetään vasta se, mitä kahden päivän tutkinnan jälkeen voidaan tietää. On turha lähteä kertomaan vahvaa näkemystä, Töyräs sanoi.

Poliisi ampui epäiltyä kiinnioton yhteydessä, mutta aiemmin ei ole kerrottu, mihin. Töyräs kertoi nyt, että Marin sai osuman jalkaansa. Poliisin aseenkäytön laillisuutta selvittää valtakunnansyyttäjän toimisto, kuten näissä tapauksissa menetellään.

Töyräs ei suostunut kertomaan tarkemmin hyökkäyksessä loukkaantuneiden sukupuolta tai ikää. Vahvistamattomien tietojen mukaan suurin osa heistä olisi naisia.

Poliisi vahvistaa nyt, että hyökkäyksessä kuollut nuori nainen oli vuonna 1996 syntynyt Ukrainan kansalainen. Sekä hän että epäilty opiskelivat Savon ammattiopistossa, jonka tiloissa tiistainen hyökkäys tapahtui.

Poliisi tutkii epäillyn tietokonetta

Epäillyn tietokone on poliisin hallussa, ja sitä tutkivat Töyräksen mukaan parhaillaan poliisin it-asiantuntijat. Epäillyn hallusta löytyi ilmapistooli, jonka merkitystä poliisi myös selvittelee. Tekijä kävi ihmisten kimppuun miekalla. Sen alkuperä on Töyräksen mukaan poliisin tiedossa, mutta sitä ei voi vielä tässä vaiheessa kertoa.

Kauppakeskuksessa, jonka yhteydessä osa Savon ammattiopistosta toimii, syttyi tiistaina tulipalo. Tulipalo ei ollut mukana epäillyn rikoslistassa vangitsemisvaiheessa. Poliisi löysi kuitenkin polttopulloja kotietsinnässä, joka tehtiin hänen asunnollaan.

Poliisi on tähän mennessä kuullut kymmeniä ihmisiä tapahtumien kulun selvittämiseksi. Kaikkia kuultaviksi haluttuja ei ole Töyräksen mukaan vielä tavoitettu. Yleisöltä on hänen mukaansa tullut kiitettävästi tietoja. Tutkinnassa on mukana suuri määrä poliiseja.

– Tutkintaan satsataan alkuvaiheessa paljon, Töyräs sanoi.