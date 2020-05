Kuopiossa ja Järvenpäässä puukotukset – koulujen päättäjäisjuhlinnassa yksittäisiä kahakoita

Koulujen päättäjäisiä on juhlittu monin paikoin tavanomaisesti, kertoo muun muassa Hämeen poliisi Twitterissä. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo, että päättäjäisiä juhlittiin pääsääntöisesti asiallisesti. Ympäri maata alaikäisiltä on otettu talteen alkoholijuomia, ja päihtyneitä nuoria on toimitettu turvallisesti kotiin.

Nuoret kokoontuivat eri puolilla maata niin sanotusti perinteisiin paikkoihin. Monin paikoin paikalle oli saapunut useita satoja nuoria. Sisä-Suomen poliisi kertoo, että kouluvuoden päättyminen ei saanut nuoria yhtälailla liikkeelle kuin aiempina vuosina.

– Olosuhteet huomioon ottaen hyvä niin, tiedotteessa sanotaan.

Monet poliisilaitokset ovat kertoneet yksittäisistä tappeluista.

Itä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessa Kuopiossa tapahtuneesta puukotuksesta, jossa uhri toimitettiin sairaalaan. Alustavien tietojen mukaan uhrilla ei ole hengenvaaraa. Teosta epäilty 18-vuotias mies on otettu kiinni.

Myös Itä-Uudenmaan poliisi on kertonut puukotuksesta. Poliisi yhdistää tviitissään Järvenpäässä tapahtuneen puukotuksen päättäjäisiin.