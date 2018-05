Kuopiossa lastenvaunut ovat päässeet maksutta kesästä 2013 saakka

Kuopiossa lastenvaunut ja saattaja on kuljetettu paikallisliikenteessä maksutta kesästä 2013 saakka. Joukkoliikenneinsinööri Seija Pasanen Kuopion kaupungilta kertoo, että ratkaisu on koettu yleisesti myönteisenä, joskin jokunen yksittäinen kritiikki on tullut lähinnä vaunuista ruuhkabusseissa. Kuopiossa kuljetettiin viime vuonna 125 525 lastenvaunua.

– Jos vaunuista perittäisiin tavaramaksu ja saattaja maksaisi matkansa kausilipulla, tulot olisivat olleet arviolta reilut 200 000 euroa, koska maksullisena määrät olisivat olleet pienemmät, Pasanen arvioi.

Jyväskylän tapaan esimerkiksi Vaasassa noudatetaan aikarajaa: paikallisliikenteen busseissa saa matkustaa ilmaiseksi lastenvaunujen kanssa arkisin kello 9.30 ja 13 välisenä aikana ja kello 17 jälkeen sekä viikonloppuisin.