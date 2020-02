Kuopiossa tutkittu koronaepäily oli aiheeton

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tutkittu koronavirusepäily oli aiheeton. Tutkitulla pariskunnalla ei siis ole tartuntaa, tiedottavat Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja yliopistosairaala.

Kuopiossa tutkittiin iisalmelaispariskunnan näytteet. Heillä oli lieviä hengitystieinfektio-oireita Pohjois-Italian matkan jälkeen. Pariskunta oli kotieristyksissä, eli he eivät liikkuneet kotinsa ulkopuolella.

Näytteiden ottaminen on aiheellista, jos henkilöllä on tuoreita hengitystieinfektio-oireita ja hän on oleskellut epidemia-alueella parin viikon aikana ennen oireiden alkamista. Jos oireet viittaavat koronaan, on potilaan soitettava ensin esimerkiksi terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon ennen hakeutumista vastaanotolle.

Koronavirustartunnan oireita ovat muun muassa kuume, yskä, päänsärky, lihaskivut ja hengenahdistus eli samantyyppiset oireet kuin esimerkiksi kausi-influenssassa.

Epidemia-alueita ovat Manner-Kiinan ohella osa Italiasta, Etelä-Korea ja Iran. Pohjois-Italian hiihtokeskukset eivät yleisesti ottaen ole epidemia-alueella. Matkustamiseen Milanon lentokentän kautta ei liity suurentunutta tartuntariskiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.