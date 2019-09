Kuorma-auto kaatui ja sorakuorma levisi tielle Jyväskylän Mäyrämäessä

Sorakuormassa ollut kuorma-auto kaatui kesken kuorman purkamisen Aarnisammalentiellä Jyväskylän Mäyrämäessä maanantaina aamupäivällä. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.

Koko kuorma kaatui tielle ja tukkii kulkuväylän, kunnes sora on saatu siivottua tieltä. Vaikka tie on poikki, liikenneruuhkaa tuskin pääsee syntymään, koska Aarnisammalentie on vähäliikenteinen tie asutusalueella.

Pelastuslaitos siivoaa parhaillaan tietä sorasta. Apuna on kuorma-autourakoitsijan kaivinkone.

– Sitten kun tie on siivottu, päästään nostamaan raskaalla kalustolla kuorma-auto pystyyn ja sen jälkeen vielä tarkistamaan, onko ympäristölle koitunut tilanteessa haittaa, öljyvahinkoja tai vastaavaa, Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Kalle Hakamäki kertoi.