Kuorolaulaminen luo voimakasta yhteisöllisyyttä, sanoo Pirjo Nenola

Kuorolaulaminen luo voimakasta yhteisöllisyyttä, ilmenee tuoreesta Jyväskylän yliopiston väitöstutkimuksesta. Pirjo Nenola selvitti etnologian väitöstutkimuksessaan kuorotoiminnan symbolisia ja ideo­logisia merkityksiä.

Hän havaitsi, että kuorossa tehtäväjako on selkeä ja jokaisella on oma roolinsa. Kuoronjohtaja on vastuussa kokonaiskuvasta. Hän määrittelee, mihin kuorolaiset tähtäävät. Päämäärä voi olla konsertti tai muu esiintyminen tai levytys.

– Tiimityön merkitystä korostavassa yhteiskunnassa moni työpaikkakin voisi ottaa mallia siitä, miten kuorot rakentavat hyvää yhteishenkeä, Nenola toteaa.

Nenolan mukaan kuoroesiintymisillä on monia jälkivaikutuksia. Ne rakentavat paikallista ja kansallista identiteettiä. Hän tarkasteli kuorolaulamista etnologian näkökulmasta, joka ei ole yleinen lähestymistapa aiheeseen.

