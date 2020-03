Koronavirustartuntariskin minimoimiseksi rajavartijat ja terveydenhuollon ammattilaiset alkavat kontaktoida maailmalta Suomeen palaavia Helsingin lentoasemalla.

Helsinkiin palaa lähipäivinä huomattava määrä suomalaisia kotiutuslennoilla eri puolilta maailmaa.

Valtioneuvosto tiedotti keskiviikkona, että rajavartiosto jakaa kaikille Suomeen saapuville ohjeistuksen, jossa jokainen ulkomailta saapuva ohjataan kahden viikon kotikaranteeniin.

Sanomaa levitetään kuulutuksin ja esitteitä jakamalla. Mukana on myös koronaviruksen torjunta- ja hoito-ohjeita. Ohjeissa neuvotaan myös pitämään turvaväliä muihin ihmisiin ja välttämään lähikontakteja.

Suomen Punainen Risti tukee terveydenhuollon ammattilaisia vastaanotossa ja ohjaamisessa.

Matkustajille on järjestetty rajatarkastuksen edustalle tila, joissa he voivat odottaa normaalia väljemmin ennen rajamuodollisuuksia. Lisäksi lennoilta saapuvien määrää rajoitetaan busseissa matkalla lentokoneesta terminaaliin.

Ulkomaan lennoilta saapuvia kehotetaan välttämään julkista liikennettä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Rajalla jo karanteeniin määrättyjen henkilöiden on pidättäydyttävä julkisen liikenteen käytöstä ja noudatettava saatuja ohjeita.

Helsingin lentoaseman toimintaa on arvosteltu lepsuksi viime aikoina, kun tuhansia suomalaisia on palannut talvilomiltaan kotimaahan. Varsin huolettomina he ovat jatkaneet matkaansa muualle Suomeen busseilla ja junilla sekä käyneet paluunsa jälkeen kaupassa – karanteenisuosituksesta huolimatta.

Esimerkiksi Iltalehden tietojen mukaan linja-autollinen Espanjasta lennätettyjä suomalaisia nähtiin viime viikonloppuna kahvilla tamperelaisella huoltoasemalla.