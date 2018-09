Kuskille yli 90 huomautusta ylinopeudesta alle kahdessa vuodessa

Sama kuljettaja on ajanut 94 kertaa huomautusnopeutta valvontakameraan alle kahdessa vuodessa. Asiasta ilmoitti poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja Dennis Pasterstein, joka on tehnyt rikosilmoituksen Itä-Suomen poliisille.

Pastersteinin mukaan tapauksista vajaat 90 on sellaisia, joissa kuljettaja on tunnistettavissa kamerakuvista. Ylinopeudet on ajettu Itä-Suomen poliisilaitoksen toimivaltaan kuuluvalla alueella 1.1.2017 jälkeen.

Pasterstein arvioi, että kuljettajan kortti voi lähteä kuivumaan melko pitkäksi aikaa, jos tuomio tulee.

Poliisi voisi lain mukaan kirjoittaa sakkoja yhdenkin kilometrin ylinopeudesta.

– Jos katsotaan, että huomautus ei riitä tässä tapauksessa, asia voidaan ottaa tutkintaan.

Lahdessa yksi kuljettaja sai taannoin parisensataa huomautusta ylinopeudesta.