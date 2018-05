Kuuden laudaturin ja viiden eximian kirjoittaja tähtää lääkikseen voidakseen auttaa ihmisiä

Maaliskuussa 18 vuotta täyttänyt helsinkiläinen Karlos Koponen vastaa rauhallisesti urheilumaailmasta tuttuun kysymykseen "miltä nyt tuntuu".

– Hyvältä tuntuu, hän sanoi perjantaina matkalla Ressun lukioon todistamaan ylioppilaskirjoitusten tulosta.

Ja tuloshan oli mahtava: yksitoista kirjoitettua ainetta, joista saaliina ovat kuusi laudaturia ja viisi eximiaa.

Keskiviikkona Koponen oli lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeessa, joka hänen mukaansa sujui hyvin.

– Ihan luottavaisin mielin olen sen suhteen, hän sanoi.

Lääkiksen valintaan vaikutti Koposen mukaan muun muassa halu kulkea isän jalanjäljissä. Myös kiinnostus luonnontieteisiin ohjaa hänen kiinnostuksen kohteitaan.

– Lääkärin ammatissa kiehtoo eniten se, että siinä saa olla ihmisten kanssa tekemisissä ja auttaa, Koponen tuumasi.

Luonto ja lukeminen lähellä sydäntä

Ylioppilaskirjoitusten tulos ei tullut Koposelle varsinaisena yllätyksenä, sillä koulu on aina sujunut erinomaisesti. Hän suoritti tutkinnon kolmen peräkkäisen kirjoituskerran aikana.

Kirjoitettujen aineiden luettelo on hengästyttävä: biologia, maantiede, lyhyt saksa, pitkä englanti, pitkä matematiikka, pitkä ranska, pitkä ruotsi, kemia, historia, äidinkieli ja fysiikka.

Useiden aineiden kirjoittaminen ei ole harvinaista Koposen perheessä, sillä vuonna 2015 lakkinsa saanut Karloksen isosisko Karoliina kirjoitti peräti 16 ainetta.

Lukio-opiskelu ei Karlos Koposen mielestä ole mahdottoman vaikeaa, ja opiskelun vastapainona hän harrastaa muun muassa luonnossa pyöräilyä ja lenkkeilyä. Myös lukeminen on hänelle tärkeä harrastus.

Seuraavaksi vuorossa ovat ylioppilasjuhlat, joita vietetään 2. kesäkuuta.

Kahdeksan laudaturin kirjoittajia neljä

Karlos Koposen lisäksi yksitoista ainetta kirjoitti opiskelija Someron lukiosta. Hänen saaliinsa on viisi laudaturia ja kuusi eximiaa.

Kahdeksan laudaturin kirjoittajia on puolestaan neljä. Heistä paras on laudaturien lisäksi kaksi eximiaa kirjoittanut opiskelija Vasa gymnasiumista. Kolme muuta kirjoitti kahdeksan ainetta ja sai niistä kaikista laudaturit. He tulevat Lappeenrannan lyseon lukiosta, Mikkelin lukiosta ja Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta.

Ylioppilastutkintolautakunta toimitti tulokset lukioille perjantaina. Alustavien tulosten mukaan hyväksytyn tutkinnon suorittaneita on tänä keväänä yli 26 700.

Tutkinnon suorittaneiden ylioppilaiden nimiä ei tänä keväänä julkaista lautakunnan sivuilla tietosuojasyistä.

Arvosteluun tyytymätön kokelas voi hakea lautakunnalta tarkistusarvostelua. Hakemus tätä varten on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos tietoonsa.