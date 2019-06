Kuuma sää oli järjestäjien ainoa ongelma Himoksen harrikkatapahtumassa – poliisin mukaan tapahtuma sujui rauhallisesti, vaikka rikosilmoituksia kirjattiin 64 kappaletta

Jämsän Himoksella keskiviikosta sunnuntaihin kestänyt Harley-Davidson -harrastajien suurtapahtuma Super Rally 2019 sujui järjestäjien odotusten mukaisesti.

Järjestäjän tämänhetkisen arvion mukaan Himoksella kävi kaikkiaan 8700 moottoripyöräintoilijaa, mutta luku tarkentuu vielä tarkistuslaskennassa.

Keskisuomalainen tavoitti tapahtuman tiedottajan Riitta Rintamäen purkutöiden keskeltä. Rintamäen viesti on lyhyt ja ytimekäs: järjestäjien näkökulmasta tapahtuman sujui hyvin.

– Tällä hetkellä fiilikset ovat haikeat, kun kaksi vuotta valmisteltu tapahtuma on nyt ohi. Tottakai järjestäjän kannalta olo on myös helpottunut, Rintamäki kertoo.

– Hyvä tapahtuma me järjestettiin tänne. Olemme saaneet paljon hyvää palautetta ihmisiltä, jotka tuossa lähtivät koteihinsa.

Rintamäen mukaan käytännössä ainoa ongelma oli helteinen sää.

– Suurimmat haasteet koko jutussa oli se, miten kuuma oli. Kuka muistaa juoda ja syödä, kun ollaan päivät pitkät pihalla auringon alla. Tuntuu ihan haasulta puhua tällaisista, mutta vaikka on aikuisia ihmisiä, ei se siltikään tule aina mieleen.

Tapahtuma-alueen näytöillä pyöri Rintamäen mukaan jatkuvasti muistutuksia, joissa kehotettiin juomaan vettä. Hän kertoo, että vakavammilta nestehukkatapauksilta vältyttiin, vaikka suureen väkijoukkoon joitakin auringosta väsähtäneitä harrikka-intoilijoita mahtuikin. Heidätkin saatiin kuitenkin Rintamäen mukaan virkistettyä.

– Muuten tämä on ollut mukavaa ja rentoa yhdessäoloa. Moottoripyöristä on puhuttu niin paljon, että siitä on vähäksi aikaa tarpeeksi, hän naurahtaa.

Rintamäki haluaa vielä lopuksi jakaa kiitoksensa kaikille tapahtuman osapuolille.

– Olemme todella tyytyväisiä niin Himokseen kuin kävijöihinkin. Aamulla katselin, kun kaveri laittoi tavaroitaan kasaan ja lähti yksin Sveitsin kilvissä olevalla pyörällä ajamaan. Väistämättä tulee kiitollisuus myös näitä tulijoita kohtaan, kun he viitsivät ylipäätään lähteä tällaiseen paikkaan. Tämä on niin yhteisöllistä ja upeaa, että tämä on sen väärti, Rintamäki hehkuttaa.

Poliisi: Tapahtuma sujui rauhallisesti, kuitenkin 64 rikosilmoitusta

Sisä-Suomen poliisi valvoi Super Rally 2019 -tapahtumaa näkyvästi. Poliisi kuitenkin huomauttaa tiedotteessaan, että valvonnan tavoitteena ei ole ollut leimata moottoripyöräharrastajia tai Harley Davidson -merkkisen moottoripyörän omistajia kenenkään silmissä rikollisiksi.

– Etukäteen oli tiedossa, että tapahtumaan tulee osallistumaan henkilöitä, jotka kuuluvat käräjäoikeuksien tuomioiden perusteella määriteltäviin järjestäytyneen rikollisuuden ryhmiin. Poliisin päätehtävä tapahtuman yhteydessä oli varmistaa yleinen järjestys ja turvallisuus. Toinen merkittävä poliisin tehtävä on ennalta estää ja selvittää rikoksia, minkä johdosta tapahtuman yhteydessä järjestetty tehostettu valvonta on perusteltua, tiedotteessa todetaan.

Tapahtuma sujui poliisin mukaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden näkökulmasta tapahtuma rauhallisesti. Alueella ilmeni yleisömäärään verraten varsin vähän järjestyshäiriötä.

Täysin ongelmitta ei kuitenkaan säästytty. Poliisi kirjasi tapahtuma-alueelta ja sen läheisyydestä yhteensä 64 rikosilmoitusta, joista yleisimpiä olivat huumausaine- ja liikennerikokset.

Poliisi tarkasti tapahtuman yhteydessä alle kolme prosenttia alueelle saapuneista ajoneuvoista ja henkilöistä. Näistä lähes puolet, 40 prosenttia, aiheutti poliisille kirjaamistarpeita. Lisäksi valvonnassa tuli esille 16 moottoripyörää, joiden identiteetissä oli epäselvyyksiä.