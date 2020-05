Kuusi uutta koronakuolemaa – viruksen uhreja Suomessa nyt kaikkiaan 246

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa 246 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kuolintapausten määrä nousi edellispäivästä kuudella.

THL:n mukaan sairaalahoidossa on kaikkiaan 195 ihmistä ja tehohoidossa 48. Tehohoidossa olleista potilaista 60 prosentilla on ollut jokin pitkäaikaissairaus.

Sairaalahoidossa olevista 155 ja tehohoidossa olevista 33 oli Helsingin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. Sairaalahoidossa olevien määrä ei ollut juuri muuttunut maanantaista.

Kuolleista 52 prosenttia on miehiä. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Uusia tartuntoja 85

THL kertoo, että Suomessa on yhteensä 5 412 varmistettua koronatartuntaa. Uusia varmistettuja tartuntoja näistä on 85.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 98 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Testattuja näytteitä oli tiistaina yli 106 300. Lisäystä edellispäivään oli noin 2 800 näytteen verran.

Toipuneita on ainakin 3 500

THL:n mukaan tautiin kuolleista viidennes on ollut erikoissairaanhoidossa, vajaa kolmannes perusterveydenhuollon yksikössä ja puolet sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä. Yksi prosentti on kuollut "kotona tai muualla".

Kuolleista valtaosalla on ollut yksi tai useampi pitkäaikaissairaus, useimmiten sydänsairauksia tai diabetes.

THL:n alustavan arvion mukaan taudista toipuneita on ainakin 3 500.

Eniten tartuntoja Helsingissä

Eniten koronavirustartuntoja on Helsingissä, jossa varmistettuja tartuntoja on nyt 2 018. Kasvua maanantain lukemaan Helsingissä on 29 tartuntatapausta.

Helsingin jälkeen eniten tartuntoja on Espoossa ja Vantaalla. Espoossa tartuntoja on nyt 589 ja Vantaalla 587. Yli sata tartuntaa on myös Turussa, 146, ja Tampereella, 130.

Muista kaupungeista yli 90 tartuntaa on Jyväskylässä ja Järvenpäässä. Jyväskylässä tartuntoja on 99 ja Järvenpäässä 95.

Pohjois-Suomessa Oulussa varmistettuja koronavirustartuntoja on 89.

Vastaanottokeskuksissa todettu yli 100 tartuntaa

Vastaanottokeskuksissa on todettu tähän mennessä kaikkiaan 114 koronavirustartuntaa. Karanteenissa on yhteensä 327 ihmistä.

Tartunnoista suurin osa eli 111 on Uudellamaalla.

Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtajan Pekka Nuutisen mukaan valtaosa tartunnan saaneista on Espoon Nihtisillan vastaanottokeskuksessa.

Nuutisen mukaan ei ole tiedossa, että yksikään tartunnan saaneista olisi joutunut sairaalahoitoon.

Tartunta- ja karanteeniluvut ovat sunnuntailta, koska raportti asiasta tehdään sunnuntain läpileikkauslukujen pohjalta maanantaina.

Lentokentällä tehdyistä koronavirusseulonnoista löytynyt yhdeksän tartuntaa

Helsinki-Vantaan lentokentällä 27. maaliskuuta alkaen tehdyissä koronavirusseulonnoissa on löytynyt vain yhdeksän varmistettua tartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan kaikki Suomeen saapuneet vajaat 9 000 lentomatkustajaa ovat täyttäneet oirekyselyn. Kyselyssä runsaat 200 ilmoitti kärsivänsä hengitystieinfektion oireista. Kaikki oirehtineet ohjattiin koronavirustestiin.

– Lukujen perusteella vaikuttaa siltä, että koronavirustartuntoja löydetään lentokentällä tehtävän seulonnan avulla varsin harvoin. On mahdollista, että osa matkailijoista saa oireita vasta myöhemmin. Siksi on tärkeää noudattaa viranomaisohjeita ja hakeutua testiin heti, jos oireita ilmenee, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen muistuttaa.

THL:n mukaan noin 45 prosentista Suomessa todetuista koronavirustartunnoista lääkäri on tehnyt ilmoituksen tartuntatautirekisteriin. Niistä noin 20 prosenttia on liittynyt matkailuun. Noin 7 prosentissa ilmoituksista tartunnan alkuperä on liittynyt Itävaltaan. Muita yleisiä tartuntojen alkuperämaita ovat Italia (noin 3 prosenttia) ja Espanja (noin 2 prosenttia).

– Maaliskuussa todetuista tapauksista valtaosa oli peräisin ulkomailta. Huhtikuussa ulkomailla saatujen tartuntojen osuus laski alle viiden prosentin, koska viime viikkoina matkustaminen on ollut hyvin rajoitettua, Puumalainen sanoo.