Kuusi vesistöhanketta Keski-Suomessa sai avustusta Ely-keskukselta

Keski-Suomen ELY-keskus on tänä vuonna myöntänyt avustuksia kuudelle hankkeelle, joilla pyritään parantamaan vesistöjen käyttöä ja tilaa. Avusta jaettiin yhteensä noin 119 000 euroa ja myönnetyt avustukset vaihtelevat 1 500 ja 89 100 euron välillä.

Hankkeet keskittyvät valuma-alueelta tulevien ravinteiden pidättimiseen, vesikasvien niittoon ja pohjan ruoppaukseen. Kustannuksiltaan suurin hanke on Valtatie 9:n länsipuolen vesienhallinnan toteutussuunnittelua ja Sillanniityn kosteikkopuiston rakentaminen Muuramessa, jolle myönnettiin 89 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannus on 198 000 euroa. Niemisjärven kunnostukselle Hankasalmella myönnettiin 18 800 euroa, hankkeen kokonaiskustannus on 47 000 euroa.

Jämsän Karppijärven niittoa avustettiin 3 100 eurolla, kokonaiskustannus on 6 200 euroa. Keuruun Suolahdensalmen pohjoisrannan ruoppaukseen myönnettiin 1 750 euroa, kokonaiskustannus on 3 500 euroa.

Multian Tarhapäänjärven Purstinsalmen ruoppaukseen ja vesikasvillisuuden niittoon myönnettiin 4 356 euroa, kokonaiskustannukset ovat 14 520 euroa. Viitasaaren Lökönjoen suiston ruoppaukseen avustusta tuli 1 000 euroa, hankkeen kokonaiskustannus on 3 000 euroa.

Avustusta haettiin yhteensä noin 138 000 euroa. Avustuksia myönnetään ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön ELY-keskuksille osoittamien avustusmäärärahojen puitteissa.