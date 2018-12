Kuusikerroksisia taloja Kinkomaalle

Muuramen Kinkomaan asuinrakentaminen jatkuu. Elinvoiman ja kestävän kehityksen lautakunta on myöntänyt rakennusluvat kahdelle uudelle kerrostalolle Kinkorannan ja Parantolantien kulmaukseen.

Sekä As Oy Muuramen Poiju että As Oy Muuramen Lossi hakivat rakennuslupaa haetaan kuusikerroksesille kerrostalolle. Kumpaankin taloon on tulossa asuntoja 33. Huoneistoala taloa kohti on noin 1 600 neliötä ja kerrosala 2 200 neliötä.

Kyse on asemakaavan mukaisesta rakentamisesta asemakaavan mukaiselle rakennuspaikalle. Kohde on valtakunnallisesti merkittävällä Kinkomaan sairaala-alueella. Keski-Suomen Museolla ja naapureilla ei ole huomautettavaa kummastakaan hankkeesta.