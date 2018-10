Kuusikymppinen mies kuoli liikenneonnettomuudessa Virroilla – Poliisi: "Tie oli peilijäässä"

60-vuotias virtolainen mies on kuollut keskiviikkona kello yhdeksän aikaan tieliikenneonnettomuudessa.

Onnettomuuspaikka sijaitsee Kurjenkylässä.

Sisä-Suomen poliisilaitos tiedotti asiasta Twitterissä. Poliisin mukaan auton nopeus oli hiljainen, ja tie oli tapahtumapaikalla peilijäässä.

