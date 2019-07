Kuusivuotias tyttö keräsi lonkerotölkkejä ja joi pohjia SuomiPopin portilla – sosiaalityöntekijä hämmästyi poliisin vähättelevää asennetta

Viikonlopun Suomipop-festivaaleilla ollut Minka Leino-Holm oli perjantaina noin puoli kahdeltatoista illalla Lutakonaukiolla festarialueen ulkopuolella, kun hän huomasi oman arvionsa mukaan noin 5–6-vuotiaan tytön, joka keräsi festarikansan pulloja ja tölkkejä mukaansa.

– Hän tuli kädestä pyytämään pulloja, mikä ehkä juuri kiinnitti huomion. Rupesin katsomaan, että nyt on aika pieni ihminen kyseessä, Leino-Holm kertoo.

– Seurasin hänen kiertämistään hetken ajan, ja huomasin, että toisella puolella pulloja keräsi noin 10-vuotias poika, joka oli ikään kuin hänen kanssaan, hän jatkaa.

Leino-Holm soitti hätäkeskukseen, josta häntä neuvottiin kääntymään tapahtuman järjestyksenvalvonnan puoleen. Leino-Holm lähti kohti järjestyksenvalvojaa, mutta huomasi matkalla poliisiauton.

– Ehdotin, että poliisit soittaisivat sosiaalipäivystyksen paikalle, mutta meillä oli tästä erimielisyyttä. Keskustelimme jonkun aikaa, että onko tämä lastensuojelun asia vai ei.

Paikalle tuli järjestyksenvalvoja, joka kertoi seuranneensa samojen lasten touhuja illan mittaan. Järjestyksenvalvoja kertoi Leino-Holmille nähneensä tytön juovan lonkerotölkistä ja ottaneensa tölkin tältä pois.

Kun poliisit lähtivät pois tilanteesta, olivat Leino-Holm ja järjestyksenvalvoja uudestaan yhteydessä hätäkeskukseen.

– Järjestyksenvalvoja puhui hätäkeskuksen kanssa, joten en ihan tarkkaan kuullut mitä he puhuivat, mutta hetken päästä poliisiauto tuli takaisin ja sanoi, että "oletko nyt tyytyväinen, kun sosiaalipäivystys on tulossa paikalle", Leino-Holm kertoo.

Hänelle ei selvinnyt, kuka sosiaalipäivystyksen lopulta hälytti festarialueelle.

Leino-Holmin mukaan palveluoperaatio Saappaan vapaaehtoiset kuitenkin tulivat tässä vaiheessa paikalle, ja kertoivat lähettäneensä lapset kotiin.

– Lapset olivat lähteneet aukiolta, joten tuskin sosiaalipäivystys heitä tavoitti, vaikka olisivatkin saapuneet.

Leino-Holm on itsekin ammatiltaan sosiaalityöntekijä. Hänen mielestään asia olisi kuulunut lastensuojelulle, vaikka lasten huoltajat olisivat olleet tilanteessa paikalla.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Timo Vuola kertoo kuulleensa tapauksesta, mutta olevansa Leino-Holmin lähettämän viestin tietojen varassa.

– En tiedä keitä poliiseja on mahdollisesti ollut paikalla ja mitä on tosiasiassa tarkkaan ottaen tapahtunut. Ilmoittajan mukaan on ilmeisesti ollut erimielisyyttä siitä, onko sosiaalitoimi kutsuttava paikalle ja kuinka akuutti on hätä, Vuola toteaa.

– Tosiasia on myös ilmoittajan oman viestin mukaan, että paikalle oli tilattu sosiaalipäivystäjät ja lapset saatu sieltä pois.

Vuola muistuttaa, että poliisi tekee lastensuojeluilmoituksia joka päivä.

– Poliisi tekee niitä matalalla kynnyksellä, kun on huoli lapsen hyvinvoinnista. Teemme lastensuojeluilmoituksia viranomaisista eniten. Yhteistyö sosiaalipuolen kanssa on tärkeä. Jos lapsella on hätä tai huoli, tulevat sosiaalityöntekijät arvioimaan, missä mennään.

Leino-Holm kertoo, että poliisi puhutteli häntä asialliseen sävyyn, ja keskustelua käytiin hyvässä hengessä. Hänen huolensa heräsi siitä, oliko poliisi tässä tapauksessa tilanteen tasalla.

– Poliisi siinä vähän sanoikin, että mitä he voivat tälle tilanteelle tehdä. Sanoin, että ettehän te voi sille mitään tehdä, mutta te voitte kutsua paikalle sosiaalipäivystyksen joka voi.

– Käsitin poliisin puheista, että lapset olisivat heille tuttuja. Että "sä ylireagoit, kun et tunne taustoja, ainahan nuo samat lapset ovat tuossa". Tuli vähän surullinen olo. Onko tosiaan niin, että jos lapselle huono tilanne toistuu, se jossain kohdassa vain hyväksytään. Mielestäni tässä on selkeä kohta ottaa opiksi, ja miettiä tätä porukalla.