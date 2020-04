Kuuttakymppiä kulkenut juna "hipaisi" henkilöautoa tasoristeyksessä Äänekoskella, kaksi ihmistä sairaalaan – "Pahemminkin olisi voinut käydä"

Arviolta 50–60 kilometrin tuntinopeutta kulkenut juna töytäisi junarataa ylittämässä ollutta henkilöautoa maanantai-iltana Saviniementiellä Äänekoskella. Pelastuslaitos sai hälytyksen tieliikenneonnettomuudesta hieman ennen puoli kuutta.

– Sanotaan näin, että pahemminkin olisi voinut käydä. Osuma auton keulaan on ollut sellainen hipaisu, auto on siirtynyt vain noin viisi metriä. Auto on pyörähtänyt ojaan, eli juna ei ole kuljettanut sitä matkassaan, päivystävä palomestari Toni Jurmu Keski-Suomen pelastuslaitokselta kuvailee.

Onnettomuudessa osuman saaneessa autossa oli kaksi vanhempaa henkilöä, jotka kuljetettiin sairaalaan. Henkilöiden mahdollisista loukkaantumisista ei ole vielä tarkempaa tietoa, mutta toistaiseksi ei puhuta ainakaan vakavammista henkilövahingoista.