Kuva: Kaheksan kilon lanttu! Kivijärveläinen puutarha tuotti huippusadon, johon kuului liki kilon peruna ja 39-senttinen porkkana

Siellä se nyt on! Oman maan sato ja metsästä kerätyt tuotteet somasti purkeissa, hyllyillä, laatikoissa ja ämpäreissä. Pulleat porkkanat, purjot, kurpitsat, suuret lantut ja perunat, punajuuret, palsternakat, hillot ja mehut. Viimeiset tomaatit vielä vihreinä odottamassa kypsymistä. Keltasipulit ja valkosipulit saunassa kuivumassa.

Liisa Kotilainen, 68, katsoo kiitollisena täynnä olevaa maakellariaan.

– Tänä vuonna tuli huippusato. Monihaarainen porkkana 900 grammaa, painavin peruna 800 grammaa, punajuurissa päästiin lähelle 600 grammaa, pisimmällä porkkanallakin pituutta 39 senttiä. Mustaviinimarjaa toistasataa litraa. Lanttu painoi 8,5 kiloa. Ajattelin, että pitää hakea traktori apuun, että saan sen maasta, mutta niin vain sain itse. Sadosta riittää hyvin vielä sukulaisille ja ystäville, kirjanpitoa vuosittain tuotteistaan pitävä puutarhuri hymyilee.

Kotilainen kertoo harrastaneensa puutarhanhoitoa jo polvenkorkuisesta lähtien eli 65 vuotta. Lapsuuden koti oli Pihtiputaan Elämäjärvellä.

– Jos meillä ei olisi ollut puutarhaa, nälkään olisi varmasti kuoltu. Elämä on ollut välillä hyvinkin tiukkaa. Puutarhanhoito on ollut elinehto, se on ruokaa. Ja kyllähän siitä nauttii, kun näkee kättensä työn jäljen.

Pihtiputaalta Liisan perhe muutti Mouhijärvelle Tampereen ja Porin puoliväliin. Ennättipä Liisa asua saaristossakin Taivassalossa ennen kuin tuleva puoliso Pekka haki hänet Kivijärvelle. Paitsi puolisoonsa hän ihastui myös Kivijärven maisemiin.

– Kivijärvi on kyllä nimensä veroinen. Pellosta on tullut noukittua useampikin kivi.

Kotilainen kertoo nauttivansa. Ennen heillä oli myös pieni maatila, jossa parhaimmillaan oli 18 vuohta, kilit, possu ja kanojakin. Vuohenmaitoa hän lypsi 26 vuotta.

– Sormet syyhyää heti, kun lumi sulaa. Odottaa, että pääsis maahan siemeniä kylvämään. Pekka kyntää kasvimaan syksyllä ja muokkaa keväällä. Minä teen kaiken muun.

Viime kesän helteet eivät Liisaa haitanneet.

– Kitkeminen on mukavaa, kun aurinko paistaa täydeltä terältä. Mitä enemmän hiki virtaa, sitä enemmän nautin. Puutarhanhoito on pitänyt hyvässä fyysisessä kunnossa. Vikoja on, mutta kun liikkuu, ne ei tunnu niin kuin joutenolossa. Ja kyllä minä ihastelenkin, kun kaikki kukkii kauniisti. Ja onhan ne oman maan tuotteet tavattoman hyviä.

Puutarhuri paljastaa omat niksinsä tämän kesän huippusatoon.

– Pehmeä, hiekansekainen maa ja kateviljely. Vaikka kesä oli kuuma, en kastellut kuin kahdesti, mutta silloin reilusti. Ja kaikki on jokseenkin luomua. Kyllä minä joskus kasveille puhunkin. Jos joku on oikein pikkuinen, sanon, että rupeas sinäkin raukka kasvamaan, että sinustakin jotakin tulis, puolen hehtaarin pläntistään niin vuoden ruuan kuin mielihyvääkin saava Kotilainen hymyilee.