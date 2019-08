Kuvasarja: Junnuturnauksessa koolla ennätykselliset 2 000 jalkapalloilijaa Jyväskylässä – Mikä on lajin suosion salaisuus?

Jyväskylän Komeettojen järjestämä Comets Cup pelataan jälleen tänä viikonloppuna. Perjantaista sunnuntaihin kestävään turnaukseen osallistuu ennätyksellisesti yli 140 joukkuetta ja lähes 2 000 juniori-ikäistä pelaajaa. Komeettojen toiminnanjohtaja Jussi Ekman toivoo, että kasvava suosio kertoo hyvin järjestetystä tapahtumasta.

– Ilmeisesti joukkueet ovat pitäneet turnauksesta, koska tulevat paikalle uudestaankin.

Kehuja sataa ainakin Kokkolan Pallo-Veikkojen valmentaja Jacek Makowieckiltä, jonka mukaan Kokkolan kentät ovat "nolossa kunnossa" Huhtasuon kenttiin verrattuna.

– Kyllä täällä on tosi hienot puitteet, hän kehuu.

Jalkapallo on harrastajamäärältään Suomen ja koko maailman suurin urheilulaji. Yksi merkittävimmistä suosion taustalla vaikuttavista tekijöistä on lajin edullisuus.

– Varusteiksi ei oikeastaan tarvitse kuin nappulakengät ja säärisuojat. Liikkeelle pääsee 20–50 eurolla. Lisäksi päälle tulevat tietysti joukkueen varusteet eli esimerkiksi pelipaidat. Ne sisältyvät yleensä vuosittaiseen toimintamaksuun, joka vaihtelee 300 ja 400 euron välillä, Ekman selittää.

Lisäkuluja syntyy Comets Cupin kaltaisiin turnauksiin matkustamisesta. Osa kustannuksista sisältyy toimintamaksuun, mutta seurat turvautuvat myös talkoisiin ja vanhemmilta perittäviin matkakustannuksiin.

– Meille tämä turnaus taas on tärkeä talkootapahtuma ja tulonlähde. Järjestelyt, kioskitoiminta, leipomukset ja tuomarointi tehdään vapaaehtoistyöllä. Lähestulkoon kaikki pelaajien vanhemmat ovat mukana, Ekman kertoo.

Tilanne on varsin samanlainen myös Kokkolassa.

– Turnausten järjestämisen lisäksi hankimme rahaa matkoihin esimerkiksi haravoimalla, siivoamalla ja kantamalla kalusteita, Makowiecki selittää.

Ekman myöntää, että harrastuksen hinta on silti kasvanut vuosien saatossa.

– Yritämme hillitä kustannuksien nousua, mutta meillä on siiitä huolimatta joka joukkueessa palkatut valmentajat, koska haluamme tarjota laadukasta toimintaa. Jalkapallo on yhä edullinen harrastus esimerkiksi jääkiekkoon verrattuna.

Kokkolalainen äiti Johanna Hylkilä kertoo viettävänsä viikonlopun mielellään lapsensa jalkapalloturnauksessa. Hän vahvistaa, että harrastuksen parissa kuluu paljon aikaa vanhemmiltakin.

– On tässä monenlaista hommaa, mutta sehän on mukavaa niin kauan kuin pojat vielä huolivat meidät mukaan. He ovat nyt 12-vuotiaita, joten aletaan olla jo siinä rajamailla, Hylkilä naurahtaa.

Hän kertoo huomanneensa, että aivan kaikki vanhemmat eivät kuitenkaan ole yhtä innokkaasti mukana harrastuksen tukemisessa.

– Sallittakoon se heille. Ei tämä saa olla liian ryppyotsaista toimintaa.