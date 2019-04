Kuvasarja: Lumilautailijat ajoivat takatalven perässä Jyväskylään – "Työskentelen kesäisin 50 tuntia viikossa ja säästän rahat lumilautailua varten"

Jyväskylässä ainakin muutama ihminen pitää tämän viikon lumimyrskyä tervetulleena. Halssilassa Joakim Boldo lapioi lunta alastuloon kaiteen alapuolelle samalla kun Joonas Eloranta hakee hyvää kuvakulmaa videokameralla. Niki Rutanen asettelee salamavaloja. Miehet ovat kuvaamassa lumilautaelokuvaa.

Eloranta ja Boldo asuvat Helsingissä, mutta ajoivat lumisade-ennusteen perässä Jyväskylään.

– Se oli nopea päätös, Eloranta kertoo.

Miehet ovat pitkän linjan lumilautailijoita. Eloranta on Suomen parhaita kilpauran sijaan kuvaamiseen keskittyneitä laskijoita. Boldo on kotoisin Espanjasta, ja myös maansa huippuja alalla. He tutustuivat lautaillessaan Folgefonnan jäätiköllä Norjassa kesällä 2014.

Eloranta kehui silloisen kotikaupunkinsa Jyväskylän lautailumahdollisuuksia Boldolle, jolle kaupunki oli jo muutenkin tuttu nimi alan medioista. Puheista innostuneena Boldo muutti Jyväskylään lumilautailun perässä seuraavana syksynä. Lopulta Keski-Suomessa vierähti kolme talvea.

Kuvausta ja temppuja aina vaan paremmiksi

Lumilautailun kuvaaminen on pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa.

– Koetan visualisoida valmista videota etukäteen, Eloranta kertoo.

– Minulla on lista tietyistä tempuista ja suorituspaikoista eli spoteista, mitä olisi kiva yhdistää.

Kuvaamisessa Elorantaa kiehtoo jatkuva itsensä kehittäminen

– Siinä ei ikinä tule valmiiksi. Kuvausta voi aina viedä uusille urille ja kehittää omaa laskemista, spottisilmää ja temppuvarastoa.

Laji Elorannalle on yksi elämän peruspilareita.

– Se on minulle paljon enemmän kun harrastus, hän kertoo.

– Se on jossain pakkomielteen, intohimon, harrastuksen ja työn välimaastossa – taiteen harrastamista ilman sen kummempaa kaupallista suunnitelmaa.

Töissä tienataan säästöön, jotta voi lautailla

Vaikka miesten laskeminen on kovalla tasolla, ei lajilla pääse tienaamaan.

– Työskentelen kesäisin 50 tuntia viikossa ja säästän rahat lumilautailua varten, Boldo kertoo.

Talvet jäävät vapaaksi laskemista varten.

Elorannan lautailua tukee joukko sponsoreita, mutta rahallinen tuki on tiukassa:

– En ole ikinä saanut yhtäkään tiliä miltään lafkalta. Kuvausbudjettia on, mutta nekin rahat menee firmalta suoraan kuvaajille.

Eloranta elättää itsensä lastentarhanopettajana.

Seuraavana päivänä joukko siirtyi Säynätsaloon. Koululta laskeutuva pitkä portaikko on yksi kaupungin tunnetuimpia kuvauskohteita. Eloranta ja Boldo yrittävät kumpikin vuorollaan tasapainoilla läpi pitkää mutkikasta kaidetta. Pelkkä läpipääsy ei riitä, vaan kumpikin koittaa tyylitellä läpi haastavammalla tempulla.

– Se on aina hyvä kuvauspäivä, jos joku saa tempun tehtyä, Eloranta kertoo.

Lähistöllä asuva Ari Määttänen jää seuraamaan laskemista Elmo-koiransa kanssa.

– Hienoa katsoa kun jätkillä on taitoa, Määttänen kommentoi.

Jyväskylän kohteille tullaan jenkeistä asti

Samaista kääntyvää kaidetta on liukunut moni maailmantähti. Jyväskylä on kansainvälisesti tunnettu kuvauskohde, jonne matkataan Yhdysvalloista asti. Rutanen on lumilautailukuvaaja, joka on työskennellyt myös ulkomaalaisten kanssa.

– Laskijat ovat ensin tulleet Helsinkiin, mutta kun Helsingissä ei enää ole lumisia talvia, on pitänyt tulla Jyväskylään. Tämä ei ole kuitenkaan niin kaukana kuin vaikka Lappi, Rutanen kertoo.

Hyvien kuvauspaikkojen löytäminen vaatii paljon taustatyötä.

– Taustan, valon, laskijan asennon ja temppuvalinnan on sovittava yhteen. Lisäksi temppuihin tarvitsee vauhtia, ja esimerkiksi liikenne luo omat rajoituksensa, Rutanen kertoo.

Ajokilometrejä kertyykin suorituspaikkoja etsittäessä. Kun sopiva paikka on löytynyt, alkaa alueen valmistelu temppua varten.

– Hullua säätöähän se välillä on. Ensin lapioi viisi tuntia, ja sitten joku tuleekin sanomaan, ettei täällä saa lumilautailla., Rutanen jatkaa.

Eloranta onnistuu lopulta noin 30 yrityksen jälkeen.

– Kyllä tämä henkilökohtaisesti kaikkien aikojen top viiteen menee, Eloranta hehkuttaa nähtyään tempun kameralta.

Boldo ei saa omaa temppuaan haluamallaan tavalla alas monen tunnin yrityksestä huolimatta. Kasvoilta huokuu pettymys, mutta se kuuluu lajiin.

– Nautin haasteista temppua yrittäessä, Boldo kertoo.

Laskijat purkavat rakentamansa hyppyrin ja siivoavat jälkensä. Kevät jatkuu ja huominen.