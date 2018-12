Kuvasarja: Suomen suurimmat pikkujoulut käynnissä Paviljongissa

Jopa 2 500 pikkujoulujen viettäjää juhlii parhaillaan Jyväskylän Paviljongissa järjestetyssä Pikkujoulu Circus -tapahtumassa. Paikalla on useiden eri firmojen työntekijöitä, yhdistysten jäseniä sekä yksityishenkilöitä ystäväporukoina. Illan ohjelmistossa on esiintyjinä Anna Puu, Lauri Tähkä sekä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Messuhalleihin on luotu sirkusteemalla sisustusta ja valaistusta, myyntikojuja tarjoiluineen ja baareineen. Tunnelmaa vauhdittamassa on myös sirkusteemaan liittyviä hahmoja, joiden takaa löytyy Osuuskunta Kujeen improvisaationäyttelijöitä.

Pikkujoulu Circus -tapahtuma järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa, mutta siitä on tarkoitus vakiinnuttaa jokavuotinen tapahtuma. Pääsylippuja party-alueelle myytiin vielä ovelta, mutta ruokatarjoilua ja erikoisohjelmaa sisältäneet Areena- ja Tirehtöörin Vip-paketit myytiin loppuun.