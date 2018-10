Kyläkaupasta tuli kannabiskasvattamo – autiotaloja ostettu huumeiden viljelyyn Keski-Suomessa

Metsää ja peltoa, maatilalla käyskenteleviä lehmiä, yksittäisiä taloja. Metsäinen maisema tihenee, kun valtatieltä erkaneva yhdystie vaihtuu hiekkatieksi. Äkkinäinen jatkaisi matkaa, eikä kiinnittäisi huomiota tien varressa seisovaan rapistuneeseen puutaloon, jonka heinittynyt piha kaipaisi niittämistä.

Matkaa Jyväskylästä on kertynyt viitisenkymmentä kilometriä. Olemme Petäjävedellä, Töysänperän vanhalla kyläkaupalla, josta poliisi löysi vuosi sitten syyskuussa ammattimaisen kannabiskasvattamon. Kymmenen päivää myöhemmin toinen vastaava kasvattamo löytyi kymmenen kilometrin päästä Kuivasmäen kylän puolella sijaitsevasta asumattomasta omakotitalosta.

– Teko on ammattimaista ja selkeästi huolellisesti suunniteltua. Rakennuksen muutostöihin hälytys- ja muine järjestelmineen ja kasvatusvälineistöön on jouduttu sijoittamaan huomattava panos. Kiinteistö on syrjäisen sijaintinsa vuoksi ollut otollinen paikka laittomalle huumausaineen kasvatustoiminnalle, arvioi Keski-Suomen käräjäoikeus keskiviikkona 33- ja 29-vuotiaille jyväskyläläismiehille antamassaan tuomiossa.

Kyläläisten keskuudessa oli liikkunut huhuja poliisin vierailusta, mutta aiemmin laittomaan viljelyyn liittynyt toiminta tai vieraiden liikkeet eivät olleet herättäneet huomiota, Matti ja Tuula Kukkamäki ja Tuula Tikka miettivät. Töysänperän, Kuivasmäen, Kummun ja Heikkilänperän kylissä on runsaat 80 taloutta. Töysänperän taloudet voi laskea kahden käden sormilla. Kauppa sulki ovensa jo 1976, jonka jälkeen rakennus oli kymmeniä vuosia yhden perheen kotina, kunnes viimeisimpänä valot sammutti 2015 hoitokotiin siirtynyt mies. Kiinteistö ehätti olla tyhjillään vuoden päivät, kunnes se kesällä 2016 vaihtoi omistajaa 15 000 eurolla.

– Olen kyseistä kiinteistöä reippaasti remontoinut ja muun muassa kaatanut talosta väliseiniä, eristänyt niitä, rakentanut lattiat ja seinät uudestaan ja virittänyt koko kasvatuslaitteiston taloon. Se on vienyt noin kahdeksan kuukautta aikaa. Sain maalis–huhtikuussa ensimmäisen kasvin, josta opettelin laittamaan taimia kasvamaan ja niiden kasvettua siirtelin niitä isompiin ruukkuihin. Tämä oli ensimmäinen kasvattamani sato. Tarkoitus oli kasvattaa kannabista osaksi itselleni ja osasi myyntiin. Tarkoitus oli kasvattaa sen verran, että jos kiinni jäisin, määrä ei ylittäisi törkeää huumausainerikosta, 33-vuotias mies kertoi poliisikuulusteluissa.

Poliisi takavarikoi kiinteistöstä kannabiksen lehteä ja kukintoa 7,4 kiloa ja nuoremman miehen omistamasta toisesta kiinteistöstä 9,6 kiloa. Marihuanan osuudeksi määristä oikeus arvioi 1,3 ja 1,4 kiloa.

Viime syksynä poliisi löysi vastaavan kasvattamon Kannonkosken sivukylällä sijaitsevasta vanhasta kiinteistöstä. Kyseisten kasvien tuottoarvio oli 2,2 kiloa marihuanaa. Valmisteluja oli tehty myös Pihtiputaalla sijaitsevan vanhan rakennuksen varustamiseksi viljelyyn. Toukokuussa tuomionsa jutussa saivat 30- ja 25-vuotiaat jyväskyläläismiehet.

– Vuoden aikana Keski-Suomessa on tullut ilmi useita erillisiä tapauksia, joissa yhteistä on se, että asuinkäyttöön kelpaamattomia kiinteistöjä on ostettu maaseudulta ja välineistöön on satsattu aika paljon. Ajatuksena on varmasti se, että toiminnan ilmituleminen on vaikeampaa verrattuna kaupunkiympäristöön, jossa esimerkiksi hajuhaitat voidaan havaita helpommin, rikosylikomisario Timo Hänninen Sisä-Suomen poliisista toteaa.

Ilmiö näyttäisi olevan keskisuomalainen, sillä Poliisihallituksen poliisitarkastaja Teemu Saukoniemen mukaan eri puolilla Suomea on tullut ilmi vain yksittäisiä vastaavia tapauksia.

Huumausaineisiin ja rikoksiin liittyy yleisesti negatiivisia mielleyhtymiä ja jopa pelkoja. Omalta kylältä löytyneet huumausaineviljelmät eivät kuitenkaan nosta petäjävetisten niskavilloja pystyyn.

– Aikoinaan keitettiin laittomasti pontikkaa. Nyt agraariyhteiskunta on muuttunut ja nuoremmat sukupolvet jatkavat samaa toimintaa, mutta on siirrytty toisiin aineisiin, jotka Suomessa ainakin vielä ovat laittomia, Tuula Tikka pohtii.