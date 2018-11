Kyllä täällä kelpaa viettää omaa aikaa: Hannu Vihro, 31, viihtyy urheiluhenkisessä miesluolassaan – "Oma paikka on elintärkeä"

Miesluola eli man cave on kuulemma Amerikasta rantautunut ilmiö. Jos ihan oikeasti muistelee, niin kyllä näitä miehisiä luolia eli isien pakopaikkoja on ollut Suomessa iät ja ajat. Amerikasta on vain saatu sille nyt alkukantaiselta kajahtava nimi. Usein se on autotalli, työhuone, kellari, verstas tai muu nurkkaus. Sitä yhdistää pyhittäminen miehen omalle tekemiselle ja viihtymiselle. Näissä luolissa viihdytään yksin tai ystävien kanssa.

Isyystutkijana jo lähes parikymmentä vuotta toiminut Johanna Terävä Jyväskylän yliopistosta ymmärtää heti tilan merkityksen.

– Ihminen tarvitsee oman sopen eli paikan rauhoittua. Sellaisen missä voi jäsennellä omia ajatuksia ja puuhata itselle tärkeitä asioita. Jokaisella tulisi olla kotona tuollainen oma tila, sukupuoleen ja ikään katsomatta. Kyllä tästä man cavesta löytyy ihan tieteellistä tutkimustakin, sanoo Terävä.

Lahtelaisen Hannu Vihron, 31 perhearkeen kuuluu 1,5-vuotias poika ja vaimo. Perheessä on myös koira. Vihrolla on kaksikerroksisen rinnetalon alakerrassa itse sisustettu miesluola, jossa näkyvät entisen jääkiekkoilijan kiinnostuksen kohteet. Tila toimii myös vierashuoneena ja kavereitakin siellä pistäytyy.

– Ostettiin tämä talo vuonna 2016, ja tila oli talossa periaatteessa valmiina. Ei tarvinnut muuta kuin sisustaa. Olen itse kehystänyt pari pelipaitaa seinälle ja keräilen myös jääkiekkojoukkueiden huiveja. Varustukseen kuuluu myös telkkari, kotiteatteri, pleikkari vermeineen, jääkaappi ja dartstaulu. Luolassa on hyvä katsoa urheilua, pelata pleikkaria ja viettää kavereiden kanssa aikaa, luettelee Jämsän Hallista kotoisin oleva Vihro.

Vihro tekee vuorotyötä rekkakuskina.

– Oma rauhoittumispaikka on minulle elintärkeä. Vuodesohvassa voin nukkua rauhassa päivisin yövuorojen välissä, kun muu perhe elää normaalia elämää yläkerrassa. Näin muiden ei tarvitse rajoittaa elämänsä minun vuorotyöni vuoksi, Vihro kertoo.

Miesluola on isyystutkija Terävän mielestä osuva käsite, sillä yleensä kodin sisustaminen on pitkälti naisen käsialaa. Miehiset tilat edustavat veljeyttä ja patriarkaalista sosiaalisuutta.

– Jos tekisimme gallupin keittiön verhoista, niin varmasti naiset muistaisivat ne tarkemmin. Miesluolissa voidaan sopia, että siivous jää miehen vastuulle. Ne ovat monesti tiloja, jossa prosessit ovat ikuisesti kesken tai poikivat jatkoprosesseja, olipa kyse puusta nikkaroinnista, auton tuunauksesta, musiikkiharrastuksesta, maalaamisesta tai yhdessä pelaamisesta. Muut perheenjäsenet puuttuvat niihin vain, jos toiminta leviää luolasta perheen muihin tiloihin, kertoo Terävä.

Omat sopet kotona lisäävät tutkijan mukaan optimaalisesti käytettynä perheenjäsenten henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

– Se on parhaimmillaan itsetutkiskelun paikka. Sellaisessa mies voi hoitaa itseään, rakentaa itse tilan omaa identiteettiään tukevaksi ja myös elämäntilanteen mukaan. Siitä ei saa tulla ongelmien pakopaikka tai vallankäytön näyttämö. Sinne ei kuulu sulkeutua, kun parisuhdetta tai perhettä hiertävästä asiasta pitäisi keskustella. Sen sijaan se voi olla oiva paikka jäsennellä ajatuksia sellaisen keskustelun pohjaksi. Tuollainen tila voi myös synnyttää mustasukkaisuutta, jos se ryöstää hallitsemattomasti suuren osan yhteisestä ajasta, varoittaa Terävä.