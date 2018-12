"Kyllähän se komissaari Heinäluoma kuulostaisi komealta" – Eero Heinäluoma lähtee ehdokkaaksi eurovaaleihin

SDP:n kansanedustaja Eero Heinäluoma lähtee ehdokkaaksi kevään eurovaaleihin. Heinäluoma on entinen valtiovarainministeri ja eduskunnan puhemies. Kansanedustajana Heinäluoma on toiminut vuodesta 2003.

Heinäluoman, 63, mukaan hänen pitkä poliittinen kokemuksensa antaa eväät toimia suomalaisten puhemiehenä Euroopan unionissa.

– Euroopan unionin merkitys korostuu vuosi vuodelta meidän omalle pärjäämisellemme ja hyvinvoinnillemme. Myös Euroopan parlamentin merkitys korostuu. Yhä enemmän asioita on yhteispäätösmenettelyssä, Heinäluoma perusteli ratkaisuaan tiedotustilaisuudessaan eduskunnassa.

Heinäluoma muistuttaa, että nykyisellään puolet Suomen lainsäädännöstä saa alkunsa Euroopan parlamentin päätöksistä.

Heinäluoma kertoo puolustavansa eurooppalaista yhteistyötä kauppapolitiikassa, maahanmuuttokysymyksissä, ilmastopolitiikassa, työntekijöiden oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä ja turvallisuuspolitiikassa.

– Kaikissa näissä asioissa tarvitsemme vahvaa eurooppalaista yhteistyötä, Heinäluoma sanoi.

"Britannian kehitys syytä noteerata meilläkin"

Heinäluoman mukaan Britannian hanke EU:sta eroamiseksi on osaltaan selkiyttänyt unioniin kuulumisen hyviä puolia.

– Suurikaan maa, vahvan kulttuurin maa ja vahvan perinteen maa ei tahdo helpolla löytää paikkaansa Euroopan unionin ulkopuolella. Britanniassa yksi kerrallaan suuret puheet elämän autuudesta Euroopan unionin ulkopuolella ovat murskautuneet ja tyhjentyneet. Ei ole tulossa luvattua suurta talouskasvua vaan talousvaikeuksia. Moni yritys, pankit ja teollisuuslaitokset ovat ilmoittaneet jättävänsä Britannian, jos se toteuttaa tämän eropäätöksensä, Heinäluoma sanoo.

– Tämä Britannian kehitys on syytä noteerata meilläkin. Se osoittaa, mikä on todellisuus, kun puhutaan EU-erosta ja elämästä unionin ulkopuolella.

– EU:n toiminta-ajatus on perimmältään hyvin yksinkertainen: "yhdessä olemme vahvempia". Meille suomalaisille tämä on pienenä kansakuntana luontevaa ymmärtää.

Kirja suomalaisten toiveista

Vaikka Heinäluoma korostaakin eurooppalaisen yhteistyön tärkeyttä, liittovaltiosuunnitelmille hän ei lämpene, kuten ei myöskään euromaiden keskinäiselle yhteisvastuulle.

– Yhteinen raha on Suomen ja muiden mukana olevien maiden suuri etu, kunhan yhteisen rahan vaatimukset on sisäistetty. Yhteinen valuuttamme ei vapauta mitään jäsenmaata omista vastuistaan taloudenpidossa. Jokainen maa on itse vastuussa omista veloistaan ja kilpailukyvystään, Heinäluoma sanoi.

Kysyttäessä mahdollisesta komissaaripestistä Heinäluoma sanoi lähtevänsä siitä, että Suomen EU-komissaari tulee huhtikuussa pidettävien eduskuntavaalien suurimmasta puolueesta.

– Kyllähän se komissaari Heinäluoma kuulostaisi komealta, mutta ihan hienolta tuntuisi myös europarlamentaarikko Heinäluoma, hän sanoi.

Heinäluoma kertoi harkinneensa eurovaaliehdokkuutta jo vuoden 2009 eurovaalien alla, mutta päätti kuitenkin jäädä kotimaan politiikkaan.

– Tänäänhän SDP on erittäin hyvässä hapessa. Kansalaiset kokevat vahvempaa luottamusta puoluetta kohtaan, ja gallupeissa on paljon myötätuulta.

Heinäluoma kertoi aloittavansa varsinaisen vaalikampanjoinnin huhtikuun lopussa. Eurovaalit järjestetään toukokuun lopussa.

Heinäluoma aikoo kerätä kampanjoinnin yhteydessä kirjan suomalaisten toiveista EU:lle ja EU-parlamentille. Hän luovuttaa kirjan parlamentin johdolle riippumatta siitä, valitaanko hänet parlamenttiin vai ei.

Neljä ehdokasta jo asetettu

Heinäluoman täytyy saada ehdokkuudelleen vielä SDP:n puoluehallituksen siunaus, mutta se lienee hänen tapauksessaan läpihuutojuttu.

SDP asetti neljä ensimmäistä eurovaaliehdokastaan syyskuussa. Ensimmäiset nimitetyt ehdokkaat olivat europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri, demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi, Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Kaisa Penny sekä Euroopan demarinuorten kattojärjestön pääsihteeri Tuulia Pitkänen.

Kaikkiaan puolue asettaa parikymmentä eurovaaliehdokasta. Eurovaalien ehdokasasettelu jatkuu huhtikuulle saakka.