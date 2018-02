Kylmä sää hytisyttää suomalaisia ensi viikollakin

Pakkanen paukkuu edelleen koko Suomessa sunnuntaina ja ensi viikon alkupuolella. Korkeapainesää vallitsee ja sen myötä on laajalti selkeää. Varsinkin aamut ovat hyvin kylmiä, mutta päivisin lämpötila nousee siedettäviin pakkasasteisiin, kertoo Ilmatieteen laitos.

Päivisin pakkasasteita on sunnuntaina ja maanantaina 10–15. Tiistaina on vuorossa hieman kylmempi päivä, jolloin monin paikoin lähennellään 20:tä pakkasastetta. Vaikka tiistai onkin alkuviikon päivistä kylmin lämpötilojen puolesta, maanantaina tuuli on niin voimakas, että ilma tuntuu huomattavasti kylmemmältä.

Pohjoisessa tuulet ovat muuta maata heikommat, mutta pakkasasteet voivat olla muuta maata korkeampia.

Öiden kylmyyteen vaikuttaa Ilmatieteen laitoksen mukaan pilvisyys. Alkuviikon öistä kylmin lienee tiistain ja keskiviikon välinen yö. Tuolloin etelässäkin voidaan mitata yli 25 asteen pakkasia.