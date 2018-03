KymiRingin rakennustyöt jatkuvat huhtikuussa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt KymiRing Oy:n moottoriratahankkeeseen valtionavustuksen, jonka ehto oli hankkeen omarahoitus. Nyt myönnetty tuki on 3,5 miljoonaa euroa. Ministeriö on myöntänyt aiemmin hankkeeseen yhteensä kolmen miljoonan avustukset.

Valtionavustukset kattavat kokonaisrahoituksesta 6,5 miljoonaa. Muiden rahoittajien osuus on 10 miljoonaa euroa.

– Moottoriurheilukeskus on alueellisesti ja kansallisesti ainutlaatuinen hanke, kommentoi urheiluministeri Sampo Terho hanketta ministeriön tiedotteessa keskiviikkona.

– Hanke piristää suomalaista moottoriurheilua ja mahdollistaa sen, että saamme Suomeen mittavia kansainvälisen tason tapahtumia kuten MotoGP-kilpailut.

Kouvolan kupeeseen Iittiin rakennetaan 4,6 kilometrin mittaista moottorirataa, jolle haetaan korkeimman tason auto- ja moottoripyöräkisojen luokitusta.

Tavoitteena on saada Suomeen moottoripyörien MotoGP-osakilpailut vuosina 2019–23. KymiRingin mukaan Suomen MotoGP-kilpailun päivämäärä vahvistetaan elokuussa.

Lisärahoitus auttaa kalkkiviivoilla

KymiRing on toimittanut ministeriölle jatkorahoituspäätöksen edellyttämän rahoitussuunnitelman eduskunnan päätöksen edellyttämällä tavalla. Yhtiön omistajat ovat AKK Sports Oy, Suomen Moottoriliitto, A. Ahlström kiinteistöt ja Iitin kunta.

Yksityinen rahoitus perustuu omistajien ja ulkopuolisen sijoittajan pääomitukseen.

Ministeriön myöntämä lisärahoitus keskittyy radan valmistumisvaiheeseen. Radan on määrä valmistua käyttökuntoon ensi vuoden elokuuksi, ja lisärahoituksen käyttöaika on rajattu 2019 loppuun.

KymiRingin rahoitusratkaisun on tarkoitus käynnistää liikenneyhteyksien parannustöitä valtatie 12:n välillä Tillola–Keltti.

Moottoriurheilukeskuksen rakennustyöt jatkuvat huhtikuussa.